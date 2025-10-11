La primera prueba del plan de Borja Jiménez para revertir la mala racha del Sporting

En el mejor escenario posible y ante uno de los clásicos del fútbol norteño. "En los equipos grandes es donde te sientes más entrenador", confesaba Borja Jiménez en su presentación, sabedor de que la tarea que tiene por delante no es sencilla. El primer alto en el proyecto del abulense pasa por ganar al Racing de Santander en El Molinón (16.15 horas, LaLiga TV).

Los precedentes no favorecen a los rojiblancos, pero en una segunda división loca, de "Hypertensiones", todo puede pasar. Para el espectador neutro y conocedor de la categoría, un Sporting con cinco derrotas consecutivas en su haber y nuevo entrenador, frente a un Racing de Santander en lo alto de la clasificación y con casi el triple de goles que partidos, es un partido imposible de pronosticar.

Con apenas tres entrenamientos bajo las órdenes de Borja, no se esperan grandes revoluciones en el equipo. Sí un Sporting que viva más en campo contrario, tanto en la faceta ofensiva, donde las transiciones rápidas y verticales seguirán siendo la constante, como en la defensiva, donde todo apunta a que la línea de centrales tendrá más metros a la espalda que con Garitano. El once se espera que vuelva a ser el habitual. Un 4-2-3-1 en el que Nacho Martín puede recuperar la titularidad que perdió en Castellón, en favor de Loum.

En la convocatoria, resalta la ausencia de los jugadores del filial Enol Prendes y Pierre Mbemba. Ambos han retornado al Sporting Atlético como refuerzo ante la falta de oportunidades en el primer equipo. Por el contrario, regresan Eric Curbelo y Dani Queipo con sus compañeros, tras quedarse fuera en el último compromiso liguero. Todavía habrá que esperar unas semanas más para ver a Jesús Bernal sobre el verde, que sigue entrenándose con el grupo y ganando sensaciones, las mismas que espera recuperar la parroquia sportinguista, necesitada de alegrías, pero fiel como de costumbre.

Los primeros minutos del encuentro serán buen termómetro para evaluar si el equipo continúa en estado febril o si, por el contrario, ha recuperado las fuerzas que mostró a principio de temporada. El Molinón volverá a engalanarse como en las grandes citas y con la presencia de un nutrido grupo de seguidores racinguistas que darán el colorido a una jornada en la que el municipal gijonés estará a reventar.

José Alberto y El Molinón

Desde su salida del Sporting, José Alberto López solo conoció la derrota en El Molinón en una sola ocasión, cuando militaba en el Málaga. Un verdugo conocido que tiene como arma la delantera más temible de la categoría. Solo con las cifras ya imponen. Andrés Martín, con seis goles; Villalibre, con cinco goles e Iñigo Vicente, con dos tantos y seis asistencias, es el tridente a parar. Por si fuera poco, se ha sumado este año el gran estado de forma de Marco Sangalli y la irrupción desde la cantera de Jeremy, sin olvidarse de que Arana debuta esta campaña en una convocatoria tras recuperarse de una larga lesión.

El plan de contención de Borja Jiménez para taponar la sangría de goles en contra del Sporting se pone a prueba contra el mejor rival ofensivo. Un triunfo dará de nuevo alas a un proyecto ensombrecido por la mala racha. Una derrota ahondará en la herida, pero no acabará con un Sporting al que le quedan muchas vidas.