Borja Jiménez da las claves del triunfo en su debut en el Sporting: "Lo importante es recuperar ese alma y corazón"

"El debut ha sido inmejorable". Borja Jiménez se mostro más que satisfecho tras ganar 2-1 al Racing de Santander en su estreno en el banquillo de El Molinón.

Sus declaraciones.

Satisfacción. «Mi primera experiencia en El Molinón ha sido inmejorable. El primer tiempo fue muy bueno. El equipo respondió muy bien a las dos o tres cosas que teníamos que tener, aunque ya venía de una buena base del trabajo de Asier Garitano. Tratamos de ser agresivos hasta donde nos dio el corazón. Pudimos hacer el 2-0 en la primera parte (en esas ocasiones de Dubasin y Gaspar) y en la segunda tuvimos pundonor. Igual defendimos más hundidos de lo que queríamos, pero el Racing no estuvo cómodo. Tenemos margen de mejora. La victoria tiene el doble de valor porque nos enfrentamos a un gran equipo. Estoy muy contento y feliz»

Imagen de su equipo. «No sé cuánto se parece este Sporting al que quiero. Ganando al líder se tiene que parecer bastante (risas)... Hay cosas que tienen que ir en la sangre de este equipo, como es dejarnos la vida todos los días. Hay que seguir creciendo, en cuanto a juego nos queda muchísimo que ir añadiendo. Lo importante es recuperar ese alma y corazón que mostramos ante un rival que te exige muchísimo y la conexión con nuestra afición. Los últimos minutos no podía dar ninguna instrucción porque no se oía nada. Un día idílico»

Malestar en el Racing de Santander por el descuento. «A mí me pareció muchísimo el descuento y no entendía el por qué. Es raro ver un descuento de nueve minutos. Hubo golpes en la cabeza o la expulsión que ralentizó un poco todo, pero no tengo la sensación de que fuera un partido muy discontinuo. Veré los datos, pero a nivel de distancias y altas intensidades nuestras fue muy alto»

Análisis y claves del partido. «Apretamos al principio y quizás no encontramos tanto a Gelabert y Gaspar por dentro, pero Guille Rosas entendió bien cuándo subir. El partido de Corredera y Justin por dentro fue de muy alto nivel. Justin nos da esperanzas en el jugador que puede convertirse. Tras los cambios todos aportaron. Me quedo con cómo vivieron la victoria y su esfuerzo»

¿Cómo ganar a este Racing? «La primera premisa era intentar que cuando el balón llegase a Iñigo o Andrés fuese en malas condiciones. Quisimos obligarles de inicio a que jugasen en largo y no en corto. Es cierto que acumulan muchos jugadores en su banda izquierda, pero tienen capacidad para cambiar y encontrar espacios. Lo planteamos desde saber qué Sporting queríamos ser. Cuando encontramos con balón a Gelabert y Corredera tuvimos claridad. Queríamos demostrar alma a través del juego, que estuvieran cómodos y trabajar las cabezas, que no tenían nada que envidiar al rival y tenían que demostrarlo»

¿Qué le falta a esta plantilla? «No puedo decir qué es lo que falta en la plantilla porque aquí tres días, hay que ver a los futbolistas y cómo evolucionan. No tengo el conocimiento de qué nos pueden aportar jugadores que hoy no han iniciado y que pueden ser titulares la próxima semana. Para esas valoraciones de cara al mercado necesito más tiempo»

Elogios al equipo. «No tenía la sensación de que nos fuese a salir mal, más bien al revés, hay que creer que va a pasar algo bueno para que pase. Es una victoria muy de equipo, muy para ellos. No me encontré un vestuario triste, pero no fueron semanas sencillas. Se responsabilizaron del despido de Garitano, sentían tener su parte de culpa. Es un grupo muy sano».

Dubasin. «Dubasin inició muy bien la liga. Salía muy forzado en la jugada que tuvo el 2-0. Otero hizo un trabajo increíble de espaldas. Si no hubiera hecho esos esfuerzos en la última que tuvo habría hecho su gol, pero él prioriza el grupo. Es un punto de partida fundamental de lo que queremos ser»

Cambios. «A Pablo García lo conozco mucho de su etapa en el Alcorcón jugando por delante. En ese momento, Michelin subía más y Gaspar estaba teniendo que hundirse, por es buscamos ese jugador con más conceptos defensivos pero también capaz de salir»