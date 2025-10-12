El enfado de José Alberto con el árbitro tras la derrota ante el Sporting: "No es normal"

Enfadado con su equipo y también con el arbitraje. José Alberto mostró su disconformidad con el criterio del colegiado para aplicar el tiempo añadido tras la derrota del Racing ante el Sporting en El Molinón. Lo hizo sin entrar a valorar la acción en la que el cuadro cántabro marcó gol después de que se pitara la conclusión del encuentro, y asumiento que los rojiblancos son "justos vencedores", con matices.

El partido. "Creo que el partido ha tenido diferentes fases. Creo que los primeros quince minutos, hasta el gol del Sporting, el Sporting estuvo mejor, más intenso, jugando más en nuestro campo. Nosotros no éramos capaces, ni con balón ni sin balón, de ir al campo rival. A partir de ahí, creo que desde ahí hasta el descanso, el Sporting se dedicó a ser muy directo en las transiciones. Nos generaban cierta incertidumbre y nos costó mucho".

Interrupciones. "Estuvimos muy incómodos durante todo el partido. Nos costó mucho generar situaciones de gol, situaciones de peligro. La segunda parte, creo que fue mucho más pareja, muy igualada, mucha interrupción, muy difícil tener continuidad.Creo que ha sido un poco la tónica general desde el descanso hasta el final del partido. Demasiada interrupción, muy poco fútbol y el resultado final es el que es".

Arbitraje. "He visto lo sucedido en la segunda parte. Y creo que todo lo hemos visto. Que lo entiendo, por parte del Sporting. Hace lo que tiene que hacer cuando tiene un resultado favorable.Creo que lo ha hecho muy bien. Pero hay un árbitro que tiene que dar un añadido. Lo que no puede ser es que nos digan 98 minutos.Nos dice un minuto más por una tensión que hay. Hay un doble cambio, doble ventana en el añadido. Y en el 98.01, porque justo mire el marcador... Viene la situación que comentas, y se acaba el partido. ¿Es normal? Bajo mi punto de vista, no es normal".

Añadido. "Yo no he visto la jugada final, pero lo que sí he visto es lo que ha sucedido en la segunda parte. Y me da igual que dé ocho minutos, que dé diez minutos. Si hay que dar quince, tiene que dar quince. Pero cuando el Racing gana, normalmente damos quince minutos. Cuando el Racing pierde... Hoy ha sido escandaloso los ocho minutos. Pero no puede ser. Hay una oficina en Madrid que se dedica a estas cosas, a parar el reloj y a valorar el tiempo añadido. Me gustaría, y lo veré cuando salga el informe, el tiempo efectivo que se ha jugado en la segunda parte. Pero ha sido muy, muy pequeño. Y eso no es un espectáculo para la gente".

Debilidad defensiva. "Que hemos tenido fragilidad en los dos goles, estoy totalmente de acuerdo. Que nos han generado mucho, no estoy de acuerdo. Es que nos han generado muy poquito. Ha tenido el 2-0 en la primera parte de Dubasin, en la que se regatea a Jokin que tira fuera. Esa ha sido la jugada más clara que ha tenido el Sporting en todo el partido. Pero sí es cierto que las dos acciones de gol hemos estado muy poco contundentes, en ambas acciones. Y ese es un tema individual, de responsabilidad individual, donde tenemos que ser todos mucho más responsables y todos mucho más contundentes en ese tipo de acciones.

Miedo. "A nivel colectivo, yo no he tenido la sensación de miedo, no he tenido la sensación de que nos iban a hacer grandes cosas. Sabíamos que el Sporting es un equipo que transita muy bien, que tiene buenos lanzadores y dos jugadores súper potentes en la transición ofensiva, como son Otero y Dubasin".

Racha del Sporting. "No me importan absolutamente nada esos datos. De hecho, me parece absurdo hablar de las rachas de un equipo con otro. Yo no estoy aquí para ganar al Sporting, estoy aquí para ganar todas las semanas. Y el Racing lo mismo. Me ha parecido que el resultado es el que es. Y aquí el fútbol no entiende de justicia. El fútbol es ser efectivo, absolutamente es lo que hay que ser. El Sporting ha metido un gol más que nosotros y por eso es justo vencedor. Insisto en que nosotros tenemos que hacer muchas más cosas bien para ganar un partido. Y sobre todo para ganar un partido fuera de casa".

Borja Jiménez. "No me ha sorprendido porque nos conocemos desde hace muchísimos años. Nos hemos enfrentado ya en muchísimas ocasiones. Conozco bien a Borja. Más o menos pienso, si yo estuviese en el lugar de Borja, ¿qué haría? Creo que hay muchas cosas que compartimos.Y lo único que sabíamos que iba a suceder, porque conozco El Molinón, conozco este club, es la energía con la que iba a entrar el partido. Habíamos hablado de ello, de que el Sporting en los primeros 15-20 minutos iba a salir con mucha energía. Teníamos que salir nosotros también, ambiciosos, de cara a nuestra propuesta, intentar imponer nuestro ritmo. No lo conseguimos y justo en el minuto 15 llegase ese 1-0".

Proyecto en Gijón. "Lo que falta aquí es lo que falta en el fútbol en general. Es tranquilidad. Y un proyecto de verdad. No finalizar un proyecto en ocho jornadas. Es lo que falta, tranquilidad, tiempo. Los entrenadores necesitamos tiempo. Y con el tiempo, y con argumentos, y con un modelo de club claro, creo que se puede crecer".