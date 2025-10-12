El gol viral en El Molinón tras el pitido final: ¿tiene razón el Sporting o el Racing de Santander?

Una última acción. Un último balón parado. Superados los ocho minutos de tiempo añadido en el partido entre el Sporting de Gijón y el Racing de Santander en El Molinón, el árbitro deja seguir hasta que el ataque del cuadro cántabro termina repelido por la defensa rojiblanca. Orellana Cid da por completado no solo el ataque del conjunto dirigido por José Alberto, sino que señala el final del encuentro mientras la pelota viaja hacia la frontal del área. Tras el triple pitido, el lío.

Mario García cazó el balón muerto para conectar un disparo que terminó en el fondo de la red. Terminó escasos segundos después de que El Molinón rugiera, con la afición levantándose de su butaca para festejar una victoria especial: se rompía la racha de cinco derrotas consecutivas. El tiro fue envenenándose ante la mirada de Rubén Yáñez, portero del Sporting, quien en lugar de emplearsea fondo en detener el envío, parecía tener la mente ya puesta en celebrar con sus compañeros los tres puntos, aunque acompañó la jugada sin estirarse. Los jugadores y técnicos del Racing, indignados, se fueron a por el árbitro al entender que carecía de sentido haber pitado el final en pleno ataque y, tras añadir un tiempo que, a los cántabros, les pareció insuficiente.

Las protestas del Racing en El Molinón se mezclaron con la celebración del Sporting. Una situación que terminó con Marco Sangalli, jugador del Racing, expulsado por sus protestas al colegiado. José Alberto también se acercó a hablar con Orellana Cid. Después, en sala de prensa, expuso su malestar. La imagen del gol y la decisión arbitral terminó haciéndose viral y desatando un intenso debate en redes.