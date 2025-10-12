Iñaki Churruca, homenajeado en El Molinón ante el Racing: "Tienen que salir más jugadores de Mareo"

Si a la Escuela de Fútbol de Mareo Ángel Viejo Feliú bien podría llevar el nombre de Iñaki Churruca. Su traspaso desde el Sporting, donde marcó una época, al Athletic hizo posible la creación de las instalaciones que se conocen hoy en día. En las celebraciones del 120 aniversario del club, el legendario extremo (302 partidos de rojiblanco en nueve temporadas) será el homenajeado hoy, en el encuentro ante el Racing. "No esperaba recibirlo tan pronto, hay jugadores más veteranos que yo, pero es una alegría", reconoce Churruca.

La chispa que le caracterizaba como futbolista la sigue manteniendo décadas después. Es por eso que prefiere ver los partidos del Sporting desde la tranquilidad de su hogar en Sariego y junto a su mujer. "La mala leche se pasa diferente en casa, también la tristeza cuando no ganas", explica Churruca, al que le vienen muchos recuerdos de sus recorridos por la banda de El Molinón: "Muchas vivencias y anécdotas de compañeros, que me refrescan cada vez que nos juntamos".

La situación del equipo no es la idílica y de eso es consciente un Churruca que confía en que el nuevo míster revierta la situación. "Siempre me ha recibido bien El Molinón, igual la afición está enfadada y hay algún silbido, pero entra dentro de lo normal", comenta con humildad el exsportinguista, añadiendo que "a ver llegan resultados positivos para salir del fondo de la tabla".

Pese a no ser canterano, ya que se formó como futbolista en su Zarautz natal, llegó a Gijón con la mayoría de edad recién cumplida. Tras unos meses en el Ensidesa, se unió definitivamente a la disciplina del Sporting donde sumó 302 partidos oficiales. No obstante, a Churruca le gustaría seguir viendo como la joya de la corona del Sporting, Mareo, sigue sacando a grandes futbolistas. "Tienen que salir más jugadores. Igual son ciclos, pero siempre ha habido cantera en Asturias y en el Sporting. Esperemos que se recupere", desea, lanzando un mensaje a la afición. "Que disfruten como siempre y lo importante en estos momentos es que sigan apoyando", sentencia.