El Sporting despierta con Borja Jiménez: de volar con balón, a la descomunal parada de Yáñez (2-1)

El Sporting de Borja Jiménez se estrenó con victoria. Tras cinco semanas sin puntos y dos últimas jornadas dejándose ir, el relevo en el banquillo reactivó el juego y al equipo. Protagonista con balón, intenso y seguro de sí mismo, superó a un respondón Racing capaz de levantarse tras los goles Dubasin y Pablo Vázquez. Jeremy recortó diferencias y Yáñez emergió con una descomunal parada para evitar el empate. Otra cosa hubiera sido injusta. El triunfo es un primer paso, pequeño en cuanto a número, pero importante por dinámica e inseguridades arrastradas. También por recuperar a un Molinón de nuevo con los suyos.

Real Sporting 2 1 Racing de Santander Goles: 1-0, min. 14: Dubasin; 2-0, min. 64: Pablo Vázquez y 2-1, min. 75: Jeremy. Alineación Real Sporting Yáñez (3); Guille Rosas (2), Pablo Vázquez (2), Perrin (1), Diego Sánchez (1); Justin (2), Corredera (3); Dubasin (3), Gelabert (1), Gaspar (2); y Otero (2). CAMBIOS Pablo García (1) por Gaspar, min. 78; Nacho Martín (1) por Gelabert, min. 78; Kevin Vázquez (0) por Guille Rosas, min. 94; Loum (s.c.) por Dubasin, min. 94 y Caicedo (s.c.) por Otero, min. 98. Alineación Racing de Santander Ezkieta (1); Michelín (1), Pablo Ramón (0), Facu (0), Salinas (1); Maguette (1), Aldasoro (1); Andrés Martín (2), Íñigo Vicente (1), Sangalli (1); y Villalibre (1). CAMBIOS Gustavo Puerta (1) por Aldasoro, min. 46; Jeremy (2) por Villalibre, min. 60; Mario García (1) por Salinas, min. 60; Arana (1) por Maguette, min. 76 y Yeray (2) por Michelín, min. 85. Manuel Jesús Orellana Cid (C. Andaluz). Expulsó con roja directa a los rojiblancos Kevin Vázquez, en el min. 98 y a Jorge Sariego, entrenador de porteros, en el min. 66 y a los visitantes Michelín, min. 86 (cuando ya estaba en el banquillo) y Sangalli, min. 99. Vio la amarilla por el Sporting Otero. Amonestó a los visitantes Pablo Ramón, Salinas, Michelín y Gustavo Puerta. El Molinón Enrique Castro Quini: 23.906, según cifras oficiales. En la previa se homenajeó a Churruca, leyenda del Sporting, dentro de los actos del 120 aniversario del club.

Prometió un equipo valiente y aguerrido. Salió el Sporting de apretar en casa, de presionar arriba, de vivir en el campo del Racing durante diez primeros minutos en los que se notó la mano de Borja Jiménez. Varió poco el once el nuevo entrenador rojiblanco, cumpliendo aquello de no buscar revoluciones tras cuatro sesiones de entrenamiento. Dibujo habitual, 4-2-3-1, con matices. Muchos matices más allá del regreso a la titularidad de Justin. Desde la primera y adelantada línea de presión, hasta los movimientos con un balón que, de pronto, dejó de quemar. El primer gol fue ejemplo de esto último.

El Sporting se puso por delante al cuarto de hora. Lo consiguió haciendo girar a la defensa del Racing. Ya lo había probado antes Álex Corredera, uno de los beneficiados de esa renovada versión con más balón a tierra que al aire. Gaspar encontró el camino. Su cambio de juego desde la izquierda, hacia la incorporación de Guille, puso al gijonés en busca de su socio en la derecha y uno de sus principales apoyos en el vestuario. Centró al primer palo para que Duba controlara y definiera con el interior al fondo de la portería. Facu está todavía buscando de dónde salió.

José Alberto, conocedor del peligro de los primeros minutos en El Molinón, no pudo contener el arreón rojiblanco. Pidió un paso adelante a los suyos. Andrés Martín tomó el mando. Primero con un disparo con la zurda, a la escuadra de Yáñez. Salió rozando y pareció animar a sus compañeros a buscar más. Otra internada del cordobés, con pase atrás a Michelín, hizo al portero del Sporting evitar el empate con una gran intervención abajo. El intercambio de golpes había comenzado.

Más clara la tuvo Dubasin. Cumplida la media hora, un balón que Otero dejó de cara, inició un eslalon imparable. Entre trastabillado y habilidoso, el “Pingüino” dejó atrás a Aldasoro, Pablo Ramón, Facu y hasta al portero Ezquieta, al que regateó hacia fuera quedándose casi sin ángulo. Le cayó a la izquierda, sin ser capaz de encontrar el reducido hueco que quedaba para el gol. Se fue al lateral de la red.

Antes del descanso, el Sporting volvió a tenerla en una acción heredada del librillo de Asier Garitano: los largos sacos de banda de Gelabert. La pelota salida de las manos del palentino viajó de derecha a izquierda del ataque del Sporting. Ezquieta adivinó la dirección del remate cruzado de Gaspar y Duba, en fuera de juego, tampoco acertó a embocar. Al final de la primera parte se llegó con los aplausos de un Molinón satisfecho con su equipo.

La segunda parte se inició con el Racing retocando el centro del campo. Gustavo Puerta relevó a Aldasoro y los visitantes fueron los que metieron al Sporting en su campo en los primeros minutos. Sin daños. Dolorido se marchó Salinas poco después, tras un balón dividido peleado con Yáñez. Entraron Mario García y Jeremy, este último, por un Villalibre secado por la defensa del Sporting.

El partido perdió el ritmo de la primera parte. Tampoco le interesaba al Sporting. Aprovechó la siguiente, a balón parado. Gelabert centró al punto de penalti y el Racing volvió a mostrar su principal punto débil. Ganó el duelo Perrin ante Facu y la pelota, nuevamente dividida, permitió a Pablo Vázquez, la otra torre de Borja Jiménez, cabecear mordido a la red. Dos goles de ventaja a falta de poco menos de media hora.

Con Justin gustándose entre los aplausos de la grada y un Sporting disputando cada balón como si fuera el último, los fantasmas del día del Albacete parecían aparcados. Parecían. Despertó el Racing. Un saque de esquina al área pequeña se topó con un Jeremy imparable. Testarazo para recortar diferencias, y los de José Alberto, a por el partido. Arana sustituyó a Maguette. Un delantero por un medio. Contestó Borja Jiménez con Pablo García y Nacho Martín, por Gaspar y Gelabert. Lo de Pablo García, para formar con defensa de cinco. Un clásico. Los nervios entraban en juego en El Molinón.

Emergió entonces la figura de Yáñez. Si quizá en el tanto de Jeremy pudo hacerse valer en área pequeña, a dos del final hizo una parada descomunal. El recién incorporado Yeray disparó con la zurda una discutida falta de Guille sobre Arana. El lanzamiento, a la escuadra derecha del portero rojiblanco, tan impecable como la intervención. Fue el momento del partido. El cambio. Lo que con Garitano y otros tantos hubiera entrado, lo sacó Yáñez. Dinámicas, estados mentales… Como se quiera llamar.

Con ocho minutos de añadido, y la entrada de Kevin y Loum, primero, por Guille y Dubasin, y Caicedo, despúes, por Otero, el Sporting dejó morir el partido para volver a ganar. Lo consiguió incluso después de que Kevin Vázquez regalara una falta que le costó su expulsión y Mario García hiciera gol con un disparo cuando el árbitro ya había pitado el final y Yáñez recogía la gloria de haber hecho la parada del partido. Nada es tranquilo en Gijón. Por eso llegó Borja Jiménez. El Sporting despierta tras semanas de letargo.