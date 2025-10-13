El análisis de Uribe sobre la victoria del Sporting: objetivo cumplido

Ambientazo de gala en El Molinón con la visita del colíder, junto al estreno de Borja Jiménez en el banquillo. Se preveía un partido igualado y exigente. Así fue. Comienzo brutal de los rojiblancos, con un ritmo de juego y una velocidad de balón enorme. Con una presión alta y, tras perdida de balón, casi perfecta, maniatando a los dos jugones del Racing: Andrés Martín e Íñigo Vicente. Con todo ello consiguió que los cántabros perdieran continuamente el balón y no pudieran salir de su campo, dejando a Villalibre como una isla. El gol era cuestión de tiempo y en una magnífica acción de ataque, Dubasin lo consiguió.

Se encontró el Sporting con un Racing muy blando sin balón. Con muchas dudas hasta ese momento del gol. Dieron un paso arriba y empezaron a meter a los rojiblancos cerca de su portería, intercambio de golpes y ocasiones claras para los dos antes del descanso. La segunda parte se puso de cara para el Sporting con un segundo gol de Pablo Vázquez en una acción defensiva muy mal trabajada de los cántabros. El Racing toca a arrebato y, con los cambios, empezó a manejar el partido. Sin ser el mejor encuentro de los de José Alberto, los jugones empezaron a participar. Cierto es que con muy poco desborde y muy lejos del área rival, llevaron el control y el dominio la última media hora, pero con poca sensación de peligro.

Curioso fue el hecho de que el Sporting no hiciera el primer cambio hasta el minuto 80. Hubo otros tres cambios en el tiempo añadido ¿Casualidad? Creo que no. Borja Jiménez es una persona inteligente y defenderá a toda su plantilla de cara al público, pero sabe que hay una enorme diferencia entre el once inicial y muchos de los recambios. Sobre todo, en ataque. Fue un arma de doble filo porque el rival hizo cinco cambios y elevó el ritmo del partido. Ahí es cuando tus jugadores, los del Sporting ya no pueden recuperar esfuerzos a la misma intensidad. A veces vale más un buen pelotero cansado, con una buena toma de decisiones tácticas y técnicas, para no perder el balón y saber competir, que un jugador fresco que no llega a esos niveles y te puede meter en problemas.

Cuando sale bien eres un grande, pero si llegan a empatar los cántabros, te cuestionarán la decisión. La vida del entrenador. Al final la presión brutal de El Molinón y la siempre mano salvadora de Yáñez mantuvieron al equipo vivo del empuje del Racing. El debut de Borja trajo un Sporting soberbio los primeros 25 minutos, para luego pasar a ser un equipo con muchos altibajos en su juego. Terminó defendiendo cerca de su área, con línea de cinco. Nada nuevo que no hayamos visto antes.

El nuevo trabajo y la metodología del nuevo cuerpo ténico ayudará a limpiar la cabeza, pero las carencias del equipo y el problema del fondo de armario es muy visible. Diciembre está ahí. Pónganse las pilas porque la categoría no es fácil. Otra cosa es lo del Sporting Atlético. Es para hacer un análisis largo y tendido en los últimos años. Una verdadera pena no poder disponer de un gran filial para crecer como estructura deportiva. Con todo, en El Molinón solo valía ganar y se hizo. Objetivo cumplido.