Duba coge carrerilla en el Sporting de Gijón: más goles, remates y duelos ganados

"Dubasin ha iniciado muy bien la Liga", ensalzó Borja Jiménez sobre el atacante. Después de un comienzo de competición gris, "el pingüino" vuelve a ser el futbolista determinante en el Sporting que llevó a la propiedad a invertir 1.5 millones de euros en su fichaje tras destacar con Rubén Albés y tener actuaciones menos lúcidas con un Garitano a quien le costó sacar la mejor versión de uno de sus jugadores más importantes. En los dos últimos encuentros con el preparador vasco, Duba ya recuperó olfato. Con el preparador abulense, no solo ha mantenido su eficacia en área, quizá su mejor virtud, sino que también ha experimentado una mejoría en otros apartados del juego. Duba volvió a ser el líder del ataque del Sporting.

Los datos son incontestables: Duba lleva 3 goles en los últimos 3 partidos, y con 4 tantos ya iguala a Gelabert como máximo artillero. Contra el Racing de Santander, que era hasta el pasado domingo líder de la competición, hizo, de largo, su partido más redondo en meses. Partiendo desde la banda derecha, aunque casi siempre como segundo punta con mucha libertad, muy cerca de Otero, el atacante elevó sus prestaciones: marcó el 1-0 (un gol clave), estuvo a nada de marcar otro espectacular tras dejar atrás a varios rivales, y mejoró todos sus registros. Tanto los parámetros físicos como los datos más relacionados con el juego.

Duba disputó 13 duelos y ganó 9. (2 de 2 aéreos y 7 de 11 en el suelo). Piso área con facilidad (5 toques en área rival) y tuvo mucho acierto. Marcó 1 gol en su único tiro a puertas y con apenas 3 intentos –en otro de ellos estuvo a nada de marcar un golazo–.

Del mismo modo, estuvo acertado con balón (26 de 28 pases con éxito, un 93%). Y, aunque no abusó del regate, que no es su fuerte, también estuvo acertado en esa métrica: 2 de 3, un 67% de éxito.

Riestra, en Mareo.

José Riestra, Director de Fútbol de Orlegi Sports, respaldó ayer al equipo rojiblanco y siguió el entrenamiento del conjunto que lidera Borja Jiménez en Mareo. El ejecutivo mexicano, que llegó a Asturias el pasado sábado, siguió la sesión celebrada en el campo número 1 de la Escuela de Fútbol del Sporting junto a Israel Villaseñor, director de gestión deportiva, y David Guerra, presidente ejecutivo. El pasado domingo, Riestra ya felicitó en el mismo verde de El Molinón a Borja Jiménez por su destacado estreno en el banquillo. El mexicano ha mantenido distintos encuentros con el abulense desde su llegada a Gijón. La visita de Pepe Riestra coincide con la presencia en Asturias de Luis Miguel Pérez, director de Asuntos Corporativos de la organización.

Figura clave en la dirección del Grupo Orlegi, Riestra, que tiene previsto mantener distintas reuniones con los demás miembros de la estructura deportiva del club rojiblanco, es una persona de la máxima confianza de Alejandro Irarragorri, a quien reporta de manera directa.