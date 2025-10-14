Así fue el encuentro en Casa Julio de la peña La Carbonera y las palabras de una leyenda del Sporting: "Esperamos estar el año que viene donde merecemos"

La peña sportinguista Carbonera celebró con mucha alegría su 41º aniversario recibiendo su presidente, Roberto Suárez, una camiseta del Sporting con la firma de toda la plantilla. Un regalo que llegó tras el triunfo el día anterior del equipo, dando por zanjada la mala racha de cinco derrotas consecutivas. Fue José Antonio Redondo, leyenda sportinguista, quien entregó la prenda a la veterana peña gijonesa. En el almuerzo, celebrado en la sidrería gijonesa Casa Julio, la peña regaló un espectacular cuadro al Sporting, al que quiso distinguier en el año del 120 aniversario de su fundación.

El exfutbolista Redondo se dirigió a la treintena de peñistas felicitando por "el apoyo que prestáis a los jugadores y al equipo, porque ellos lo notan. Ante el Racing de Santander nos salió bien, aunque es solo un partido. Esperamos que el año que viene el Sporting esté donde se merece". Tras un fuerte aplauso de los peñistas, también intervinieron Manuel Rosety, socio de honor, y Roberto Suárez, presidente de la peña, que hace diez años relevó a Aurelio Rodríguez. Este último también compartió su deseo de compartir una buena temporada del Sporting tras un inicio dubitativo que costó la salida de Asier Garitano.

La directiva que preside Roberto Suárez está completada por las vicepresidentas Ana Isabel Sánchez y María Antonia Álvarez, el secretario Luis Cagigal y los vocales Ángel Rodríguez y Lorenzo Cagigal. La peña, que opera de manera independiente tras desvincularse de la Federación de Peñas Sportinguistas, tiene previsto acompañar al equipo lejos de El Molinón en esta temporada. La idea en la que se trabaja es en estar, al menos, en la visita de los gijonesas a San Sebastián para medirse al filial de la Real Sociedad.