Gijón será la tercera sede de la Liga Genuine: estas son las fechas y los detalles

Gijón será la tercera sede de La Liga Genuine para la temporada 2025-2026. Ayer, la patronal del fútbol español eligió las sedes y confirmó que una de las elegidas será Mareo. La competición regresa, por lo tanto, a la Escuela de Fútbol de Mareo, que ya fue sede en 2022. El Sporting será anfitrión en la segunda fase de la Liga –la competición consta de tres fases–. La Escuela de Fútbol de Mareo acogerá los días 7 y 8 de marzo la liga de fútbol formada por equipos del colectivo de personas con discapacidad intelectual. Ayer, el equipo rojiblanco celebró con entusiasmo la noticia. "Una ciudad que siente el espíritu Genuine en su máximo esplendor. ¡Va a ser espectacular!", destacó la entidad gijonesa en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La Fundación del Sporting "Marea Rojiblanca" logra de esta manera uno de sus grandes objetivos tras meses de mucho trabajo. La experiencia acercará a todos los equipos nacionales que forman parte de la competición. En total, más de 300 personas visitarán Gijón durante esos días, lo que provocará un impacto positivo para la ciudad.n