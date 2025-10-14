El Sporting de Gijón recurre la tarjeta roja que vio Kevin Vázquez ante el Racing

El Sporting de Gijón ha decidido recurrir la tarjeta roja que vio Kevin Vázquez en los últimos minutos del partido frente al Racing de Santander. Desde el club consideran que la acción no merecía una expulsión directa y que la descripción del árbitro en el acta “no refleja lo que realmente pasó en el campo”.

El colegiado, Orellana Cid, justificó la roja por “una entrada en forma de plancha, golpeando en el costado del rival con fuerza excesiva”, aunque reconoció que el jugador contrario no necesitó asistencia médica. En Mareo entienden que la acción fue una disputa normal por el balón, sin la dureza que se le atribuye en el informe.

La jugada sorprendió tanto al propio jugador como al cuerpo técnico, ya que Kevin Vázquez no es un futbolista propenso a acciones violentas ni polémicas. Por eso, el club ha decidido presentar alegaciones ante el Comité de Competición para intentar dejar sin efecto la sanción.

El objetivo es que el lateral esté disponible para el próximo compromiso liguero ante el Real Valladolid. En el club hay optimismo y se confía en que las imágenes de televisión sirvan para demostrar que la expulsión fue excesiva.