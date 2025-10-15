La carrera de Espinosa, en imágenes Andrés Menéndez Actualizado: 15/10/2025 16:48 Ver galería > José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

