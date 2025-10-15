Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

La carrera de Espinosa, en imágenes

Andrés Menéndez

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.

