La carrera de Espinosa, en imágenes

José Manuel Espinosa falleció en Gijón, a los 66 años. Defendió la camiseta del primer equipo rojiblanco durante seis temporadas, entre 1982 y 1988. Natural de San Bartolomé de las Abiertas (Toledo), disputó 206 partidos oficiales en la disciplina del Sporting en la Primera División, en los que logró dos goles.
