"Te echaremos mucho de menos, Epi": la emotiva despedida de Joaquín Alonso a Espinosa

Es un día muy triste para el sportinguismo por el fallecimiento de José Manuel Espinosa. Un jugador muy importante en nuestro Club y especialmente una gran persona y un gran amigo. En lo futbolístico, Epi era un marcador espectacular, un central poderoso y disciplinado. En su llegada al equipo, con Boskov que ya le conocía de su etapa en el Real Madrid, nos sorprendió a todos en el vestuario con su forma de entrenar. Intensidad y sacrificio máximos, un verdadero todoterreno, con un umbral del dolor muy alto que le permitía estar disponible cuando otros tenían que parar.

Si en el terreno de juego era duro en el duelo y expeditivo en todas sus acciones, con aquella tarde de febrero de 1984 en la que secó a Maradona como ejemplo recordado por todos, fuera del campo brillaba el contraste de su personalidad. Una persona educada, señorial en el trato y todo nobleza. Un gran compañero, siempre dispuesto a participar en las iniciativas de la Asociación de Veteranos. Un hombre cercano y afable que echó raíces en Gijón, una ciudad que recordará su don de gentes y la amabilidad con la que se manejaba en todos los ámbitos de la vida. Con su pérdida se va una parte de la historia del Real Sporting. Le echaremos mucho de menos. Descanse en paz.