Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Te echaremos mucho de menos, Epi": la emotiva despedida de Joaquín Alonso a Espinosa

El recuerdo de un marcador espectacular

Espinosa, en una imagen de archivo.

Espinosa, en una imagen de archivo. / ÁNGEL GONZÁLEZ

Joaquín Alonso

Es un día muy triste para el sportinguismo por el fallecimiento de José Manuel Espinosa. Un jugador muy importante en nuestro Club y especialmente una gran persona y un gran amigo. En lo futbolístico, Epi era un marcador espectacular, un central poderoso y disciplinado. En su llegada al equipo, con Boskov que ya le conocía de su etapa en el Real Madrid, nos sorprendió a todos en el vestuario con su forma de entrenar. Intensidad y sacrificio máximos, un verdadero todoterreno, con un umbral del dolor muy alto que le permitía estar disponible cuando otros tenían que parar.

Si en el terreno de juego era duro en el duelo y expeditivo en todas sus acciones, con aquella tarde de febrero de 1984 en la que secó a Maradona como ejemplo recordado por todos, fuera del campo brillaba el contraste de su personalidad. Una persona educada, señorial en el trato y todo nobleza. Un gran compañero, siempre dispuesto a participar en las iniciativas de la Asociación de Veteranos. Un hombre cercano y afable que echó raíces en Gijón, una ciudad que recordará su don de gentes y la amabilidad con la que se manejaba en todos los ámbitos de la vida. Con su pérdida se va una parte de la historia del Real Sporting. Le echaremos mucho de menos. Descanse en paz.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
  3. Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
  4. Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
  5. Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
  6. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  7. Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
  8. El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica

Michelin ya tiene programa para la gala de las estrellas (y hay presencia asturiana)

Michelin ya tiene programa para la gala de las estrellas (y hay presencia asturiana)

Ikea lanza su caja para cajones para guardar tu ropa con el famoso plegado vertical: más espacio y menos arrugas

Ikea lanza su caja para cajones para guardar tu ropa con el famoso plegado vertical: más espacio y menos arrugas

"Te echaremos mucho de menos, Epi": la emotiva despedida de Joaquín Alonso a Espinosa

"Te echaremos mucho de menos, Epi": la emotiva despedida de Joaquín Alonso a Espinosa

Ricardo Darín, que actúa esta semana en Avilés: "Del teatro lo que me impacta es cuando, a una carcajada, te devuelven un tsunami de energía"

Ricardo Darín, que actúa esta semana en Avilés: "Del teatro lo que me impacta es cuando, a una carcajada, te devuelven un tsunami de energía"

Locura azul en Oviedo: así fue la entrega de los nuevos coches a la plantilla en la plaza de la Catedral

Locura azul en Oviedo: así fue la entrega de los nuevos coches a la plantilla en la plaza de la Catedral

Un grupo de salenses descubren la ópera en el Campoamar: "Fue nuestra primera vez, pero no la última. Nos entusiasmó"

Un grupo de salenses descubren la ópera en el Campoamar: "Fue nuestra primera vez, pero no la última. Nos entusiasmó"

Turón Deportivo: cien años de fútbol de barro, cantera de jóvenes talentos y "una pasión sin límites"

Turón Deportivo: cien años de fútbol de barro, cantera de jóvenes talentos y "una pasión sin límites"

Polémica con la nueva relación de Irene Rosales: publican que "habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en casa de Kiko rivera y la sevillana"

Polémica con la nueva relación de Irene Rosales: publican que "habría conocido a Irene en 2020, cuando instaló el césped artificial en casa de Kiko rivera y la sevillana"
Tracking Pixel Contents