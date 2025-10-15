Guille Rosas se retira del entrenamiento del Sporting por precaución: la posición de lateral derecho, bajo mínimos

Guille Rosas, lateral derecho del Sporting de Gijón, se ha retirado este miércoles del entrenamiento en Mareo. El defensa ha abandonado antes de tiempo la sesión debido a una contusión en la rodilla que sufrió el pasado domingo en un lance de juego del encuentro en El Molinón frente al Racing de Santander. Rosas, que ha sido atendido en el campo número 1 por los servicios médicos del club, ha decidido, de común acuerdo con el cuerpo técnico que lidera Borja Jiménez, finalizar la sesión por precaución.

El zaguero estará bajo permanente observación a lo largo de la semana. Aunque, en principio, se le espera a disposición para el partido que el equipo asturiano disputa en Valladolid este domingo (16: 15 horas). El estado físico de Rosas no preocupa, aunque para el cuerpo técnico es fundamental que esté en buenas condiciones, ante la más que previsible baja de Kevin Vázquez, expulsado ante el Racing, y pendiente ahora de la decisión de los organismos federarativos para conocer si puede o no competir en el José Zorrila. Ante estas circunstancias, Jiménez ha citado esta mañana al lateral del Sportign Atlético Iker Martínez, con opciones de ser incluido en la lista para el partido de este domingo en Valladolid.