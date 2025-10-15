Luto en el Sporting: muere Espinosa, el defensa que frenó a Maradona
El zaguero, natural de Toledo, tenía 66 años y disputó 206 partidos con la camiseta rojiblanca
Luto en el Sporting de Gijón. José Manuel Espinosa, leyenda del club rojiblanco, ha fallecido. Tenía 66 años. El mítico zaguero militó en el club rojiblanco seis temporadas, entre 1982 y 1988. En esa época, siempre en Primera División, disputó 206 partidos oficiales, en los que marcó dos goles. Natural de San Bartolomé de las Abiertas, de Toledo, se hizo un nombre internacional por ser capaz de anular a Diego Armando Maradona en la visita del Fútbol Club Barcelona a El Molinón, en la temporada 83-84. Boskov situó al defensa pegado al astro argentino, incapaz de
“No se me olvidará nunca que nos entrevistaron a ambos y habló muy bien de mí. Es algo que siempre le agradeceré", explicó el defensa en 2020, momento en el que falleció Maradona.
“El Club envía sus condolencias a familiares, amigos, excompañeros y seres queridos.Descanse en paz”, lamentó el Sporting este mismo miércoles en un comunicado para decir adiós a uno de los mejores zagueros de su historia.
