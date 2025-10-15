Las secuelas del Sporting-Racing: el fallo de Competición por Kevin y el castigo al entrenador de porteros
"Las imágenes aportadas no permiten apreciar que no exista contacto", reza el comunicado del organismo federativo
El Comité de Competición ha tumbado el recurso presentado por el Sporting de Gijón por Kevin Vázquez. El organismo federativo mantiene la tarjeta roja al lateral derecho vigués, que apunta a causar baja para el encuentro que el equipo gijonés disputa este domingo en el estadio José Zorrilla de Valladolid. El departamento jurídico del club rojiblanco debe valorar ahora si eleva su recurso ante el Comité de Apelación, o, si por el contrario, asume con resignación la ausencia de Vázquez. "Las imágenes aportadas no permiten apreciar de forma inequívoca que no exista contacto entre el jugador expulsado y su adversario, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, por el criterio valorativo sin duda muy respetable del club alegante ni por el que pudiera tener el propio Comité.
Por ello procede desestimar las alegaciones formuladas", reza el fallo de Competición, que, como era de esperar, da por buena la decisión en directo del colegiado principal del encuentro en El Molinón, Orellana Cid, quien expulsó al defensa del Sporting tras un lance del juego con el lateral del Racing, Mario García. "Entrada en forma de plancha golpeando en el costado del jugador adversario, haciendo uso de fuerza excesiva y en la disputa del balón. El jugador adversario no necesitó asistencia", explicaba Orellana Cid en el acta.
Borja Jiménez, mientras, ha sumado este mismo miércoles en Mareo al lateral del Sporting Atlético, Iker Martínez, que tiene muchas opciones de ser incluido en la convocatoria para la difícil visita al José Zorrilla. Además, Guille Rosas se retiró este miércoles de la sesión en las instalaciones rojiblancas por precaución tras sufrir el pasado domingo un fuerte golpe en la rodilla en un lance del encuentro en El Molinón contra el Racing de Santander
Dos partidos de sanción a Jorge Sariego
Por otro lado, Jorge Sariego, entrenador de porteros del primer equipo, ha sido sancionado para los siguientes dos encuentros. El técnico fue expulsado durante el segundo tiempo del encuentro en El Molinón por "protestar" "Sariego Martinez, Jorge (Real Sporting de Gijón ) 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD".
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo