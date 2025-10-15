Las secuelas del Sporting-Racing: el fallo de Competición por Kevin y el castigo al entrenador de porteros

El Comité de Competición ha tumbado el recurso presentado por el Sporting de Gijón por Kevin Vázquez. El organismo federativo mantiene la tarjeta roja al lateral derecho vigués, que apunta a causar baja para el encuentro que el equipo gijonés disputa este domingo en el estadio José Zorrilla de Valladolid. El departamento jurídico del club rojiblanco debe valorar ahora si eleva su recurso ante el Comité de Apelación, o, si por el contrario, asume con resignación la ausencia de Vázquez. "Las imágenes aportadas no permiten apreciar de forma inequívoca que no exista contacto entre el jugador expulsado y su adversario, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, por el criterio valorativo sin duda muy respetable del club alegante ni por el que pudiera tener el propio Comité.

Por ello procede desestimar las alegaciones formuladas", reza el fallo de Competición, que, como era de esperar, da por buena la decisión en directo del colegiado principal del encuentro en El Molinón, Orellana Cid, quien expulsó al defensa del Sporting tras un lance del juego con el lateral del Racing, Mario García. "Entrada en forma de plancha golpeando en el costado del jugador adversario, haciendo uso de fuerza excesiva y en la disputa del balón. El jugador adversario no necesitó asistencia", explicaba Orellana Cid en el acta.

Borja Jiménez, mientras, ha sumado este mismo miércoles en Mareo al lateral del Sporting Atlético, Iker Martínez, que tiene muchas opciones de ser incluido en la convocatoria para la difícil visita al José Zorrilla. Además, Guille Rosas se retiró este miércoles de la sesión en las instalaciones rojiblancas por precaución tras sufrir el pasado domingo un fuerte golpe en la rodilla en un lance del encuentro en El Molinón contra el Racing de Santander

Dos partidos de sanción a Jorge Sariego

Por otro lado, Jorge Sariego, entrenador de porteros del primer equipo, ha sido sancionado para los siguientes dos encuentros. El técnico fue expulsado durante el segundo tiempo del encuentro en El Molinón por "protestar" "Sariego Martinez, Jorge (Real Sporting de Gijón ) 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD".