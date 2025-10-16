El 26 de octubre, «Día del Sportinguismo»
El club fija para el 26 de octubre el evento, que se desarrollará en el Luis Adaro
A.M.
El Sporting ha fijado el próximo domingo 26 de octubre una nueva edición del «Día del Sportinguismo». El evento se desarrollará en el Recinto Ferial Luis Adaro, «con una ‘Fan Zone’ muy especial que servirá de previa para el partido contra el Real Zaragoza en El Molinón (18:30 horas)». La entrada a la fiesta será a partir de las 12 horas de la mañana.
Comunicado oficial
"El Real Sporting de Gijón celebrará el próximo domingo 26 de octubre una nueva edición del ‘Día del Sportinguismo’. Será en el Recinto Ferial Luis Adaro, con una 'Fan Zone' muy especial que servirá de previa para el partido contra el Real Zaragoza en El Molinón (18:30 horas). Todas las peñas del Club, abonados, aficionados y simpatizantes han sido invitados para este día rojiblanco de convivencia.Los aficionados podrán acceder al Recinto Ferial Luis Adaro por la puerta principal a partir de las 12:00 horas. Una vez dentro, tendrán a su disposición distintas zonas de activación de juegos, actividades y experiencias, además de una amplia oferta gastronómica. Habrá música en directo y sorpresas destinadas a todos los aficionados. Actividades, fotos, conversaciones y mucho sportinguismo completarán una cita de preparación perfecta para dirigirse después a El Molinón a animar a los futbolistas rojiblancos en el encuentro de la jornada 11 de LALIGA HYPERMOTION".
