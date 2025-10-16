Alerta en el lateral derecho en el Sporting: así esta la situación para la visita a Valladolid

Alarma roja en el lateral derecho. Borja Jiménez está muy pendiente del estado de la rodilla derecha de Guille Rosas–que el miércoles no completó la primera sesión de trabajo de la semana tras retirarse del terreno de juego por precaución– a la vez que en Mareo ven difícil contar con Kevin, una vez se conoció ayer el fallo del Comité de Competición, organismo que ha desestimado las alegaciones previas presentadas por el Sporting. Consciente del agujero en el lateral derecho, Jiménez ha alistado de urgencia a Iker Martínez, defensa del Sporting Atlético, que tiene muchas opciones de ser incluido en la convocatoria para el partido en Valladolid. Habitual con el filial, ya tiene experiencia en el primer equipo, después de debutar en 2024 de la mano de Rubén Albés. Rosas saltó al terreno del campo número 1 de Mareo con un aparatoso vendaje en su rodilla, consecuencia de un duro golpe en un lance del juego del encuentro del pasado domingo en El Molinón ante el Racing de Santander.

A los veinte minutos de entrenamiento y después de ser supervisado por Carlos Rivera y Pelayo Merediz, abandonó la sesión para evitar que el problema escale. El club extrema las precauciones con el gijonés, cuyo concurso en Valladolid es más que trascendente, una vez se ha conocido el fallo de Competición por Kevin. El organismo mantiene la roja al vigués.

"Las imágenes aportadas no permiten apreciar de forma inequívoca que no exista contacto entre el jugador expulsado y su adversario, no pudiendo este Comité sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, por el criterio valorativo sin duda muy respetable del club alegante ni por el que pudiera tener el propio Comité.Por ello procede desestimar las alegaciones formuladas", reza el fallo de Competición.

El Sporting, mientras, no se rinde. Ha elevado su recurso ante Apelación, seguro de que tiene motivos para contar con el defensa. En Mareo, que han revisado las imágenes de la jugada y conocen de primera mano el testimonio del protagonista, ven excesivo el castigo al exjugador de Celta de Vigo por su lance del juego con el racinguista Mario García. Kevin asegura que ni siquiera contactó con el jugador del Racing al tiempo que el acta arbitral ya deja caer que la acción no fue tan grave.

"El jugador adversario no necesitó asistencia", explica Orellana Cid,Por otro lado, Jorge Sariego, entrenador de porteros del primer equipo, ha sido sancionado para los siguientes dos encuentros. El técnico fue expulsado durante el segundo tiempo del encuentro en El Molinón por "protestar". "Sariego Martínez, Jorge (Real Sporting de Gijón ) 2 partidos de suspensión por protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD", expone el organismo. n