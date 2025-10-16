Duba señala la diferencia del Sporting de Garitano al de Borja Jiménez: "Eso lo tenemos que aprovechar.."

Jonathan Dubasin, atacante del Sporting de Gijón, fue este jueves protagonista en la sala de prensa de Mareo. El delantero, autor de cuatro goles, subrayó que el equipo es ahora "más valiente yendo a presionar" desde la llegada de Borja Jiménez.

Necesidad de la victoria: "Mucha falta después de muchas derrotas seguidas y de la manera de perder. Volver a la senda de la victoria con nuestra gente y ante el rival es lo que necesitábamos. Es una victoria de mucho peso -la del Racing de Santander-. Toca mirar hacia delante".

Borja Jiménez: "Ha tocado pocas cosas dentro de lo que somos. Somos algo más valientes yendo a presionar arriba. Eso lo tenemos que aprovechar. Antes hemos merecido ganar más partidos, pero se dio al revés. La mentalidad del equipo tiene que ser entender que nada es fácil y que hay que competir hasta el final".

¿Cómo se encuentras?: "Me encuentro bien. Hay partidos en los que no he estado a un gran nivel. Siempre intento trabajar para el equipo. Muchas veces puede ser más vistoso o menos, pero sigo trabajando para el equipo. A veces mejor y otras peor, lo más importante será trabajar para el equipo. Eso hará que las cosas salgan".

Fuerte apuesta del club en su fichaje. "Estoy muy ilusionado y agradecido por el esfuerzo del club para poder estar aquí tres años más. Me lo tomo como el primer día que llegue, mejorar y trabajar. Me queda mucho. Quiero ayudar al equipo. Tenemos unos objetivos grandes y vengo para esto".

Nivel de la plantilla: "En todo momento ha demostrado que puede competir ante cualquier rival. Ningún partido se ha ido desde el minuto 1. Todo el mundo está capacitado para estar aquí. Hay el compromiso y la calidad suficiente para hacer una gran temporada".

Rendimiento con Garitano: "Al final de temporada, pasaron circunstancias con una pequeña lesión en el isquio y fui padre. Era el final de temporada. Con Albés venía a coger confianza y dar mi mejor nivel. Cambió el estilo de juego con Garitano, pero yo sigo en lo mío. Tocaba adaptarse. Ahora me da más libertad para movernos por las zonas en las que nos sentimos cómodos. Eso es bueno para todos".

El Valladolid, rival de este domingo: "Será un partido complicado, como todos. Tenemos que ser muy sólidos y fuertes. Toca adaptarnos a lo que piden ellos. Hay que ser inteligentes y saber en lo que somos fuertes para aprovecharlos".

Las rectas finales: "El equipo físicamente está preparado de sobra. Hicimos una pretemporada buena en lo físico. La Segunda es muy complicada, a la mínima que te relajas lo pagas. Cuando estás por delante, los otros equipos te presionan".