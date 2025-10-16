Estos son los tres concejos de Asturias, además de Gijón, que tienen más socios del Sporting (y Oviedo es uno de ellos)

El Sporting de Gijón ha hecho público el mapa de sus 23.547 abonados, que muestra cómo la afición rojiblanca se extiende por 72 de los 78 concejos asturianos. El análisis de la distribución deja claro que el sportinguismo tiene una fuerte implantación en el centro de la región, con Oviedo, Siero y Avilés como los concejos con más socios, después de Gijón. Un dato que también tiene su lógica al ser las mayores poblaciones.

El corazón rojiblanco de Asturias

Gijón continúa como el gran núcleo sportinguista, con 14.171 abonados (cifra que supone el 60 % del total). Pero el seguimiento al equipo no se queda en la ciudad sede de El Molinón; va mucho más allá y alcanza las principales ciudades del Principado. Oviedo es la segunda ciudad de Asturias con mayor número de abonados del Sporting: suma 1.273 socios. Siero alcanza los 956, y Avilés, 902. También destacan Langreo (696) y Mieres (353) como focos importantes en las cuencas mineras, junto a Castrillón (352), San Martín del Rey Aurelio (333), Laviana (325) y Carreño (322).

La presencia rojiblanca se reparte así por casi todo el territorio asturiano. Solo seis concejos —Illano, San Martín de Oscos, San Tirso de Abres, Santo Adriano, Villanueva de Oscos y Yernes y Tameza— no cuentan con abonados censados.

El sportinguismo más allá del Principado

El club cuenta también con 491 abonados fuera de Asturias, repartidos por 41 provincias. Madrid (133) y León (119) son las que más socios reúnen, seguidas por Cantabria (50), Lugo (28), Valladolid (18), A Coruña (17) y Barcelona (12).

Afición internacional

El sentimiento rojiblanco cruza fronteras: hay más de una docena de socios en el extranjero, en países como México, Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Inglaterra, Rumanía o Chipre.