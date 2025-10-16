Así recuerdan las leyendas del Sporting a "Epi": "Gran jugador y gran persona"

Luto en el Sporting. El exrojiblanco José Manuel Espinosa falleció ayer, en Gijón, a los 66 años, tras pelear contra una dura enfermedad. Natural en San Bartolomé de las Abiertas,Toledo, su muerte ha consternado no solo a todo el sportinguismo, también a una ciudad en la que se instaló tras colgar las botas y donde regentó la popular agencia inmobiliara Uría 7, junto a su socio, Jesús Peláez. El Sporting pierde a uno de los defensas que dejó huella en su historia con aquel recordado marcaje a Maradona en El Molinón. Gijón dice adiós a una persona de lo más querida.

"¡Era un competidor nato! Recuerdo que vino a Gijón por medio de Boskov en un momento álgido de Mareo y llegó con la gente en contra. Se supo ganar el respeto de todos: era un gran profesional y un gran compañero. Con el tiempo ha sido una persona muy querida en la ciudad. Se casó con una gijonesa, se quedó a vivir aquí, emprendió en Gijón. Es una pena muy grande su muerte", lamenta un emocionado Eloy Olaya ante el adiós a uno de los grandes amigos que le dio el fútbol.

El recuerdo a aquel duelo con Maradona se repite entre quienes fueron sus compañeros durante sus 206 partidos oficiales en el Sporting, repartidos en seis temporadas de rojiblanco, entre 1982 y 1988. "Aquel marcaje sobre Maradona fue único. Limpísimo. Empatamos a 0-0. E hizoun partidazo, excepcional. Estuvo todo el partido muy encima de él. Maradona no pudo ni respirar", recuerda Enzo Ferrero, una de las estrellas de aquel Sporting. "Era un profesional muy comprometido", añade el argentino.

"Los recuerdos que ha dejado en el fútbol están ahí", ahonda Jiménez, compañero de "Epi" en la zaga del Sporting y también fuera de los terrenos de juego. "Fuimos no solo compañeros de equipo, también amigos. Era un tío fenomenal, alegre, lleno de ilusión, abierto, sociable... Muy buena gente. Se adaptó perfectamenómo te a Gijón desde que llegó. Era uno más de aquel grupo", añade sobre una plantilla, la de aquel Sporting, que aspiraba a todo en Primera División. Jiménez pone el acento en cómo "Tibu", el otro apodo compartido con Espinosa, acabó haciendo de Gijón su casa. "Tras salir del Sporting estuvo tres temporadas en el Celta, y volvió porque le pasó lo que nos pasó a mucho. Esta ciudad nos engancha. Da mucha rabia porque estaba esperando como agua de mayo la jubilación para disfrutar un poco más de la familia, de los nietos y apenas ha tenido casi tiempo", lamenta "Jime".

Otro nombre propio de la mejor defensa de la historia del Sporting es el de José Antonio Redondo, quien define a Espinosa como "una persona sencilla y muy cordial. Conviví mucho con él más allá del Sporting. Vivíamos en la misma urbanización, en el barrio de Viesques. Nos veíamos mucho. Disfrutábamos mucho juntos, con el fútbol y con más cosas. No solo nosotros, también nuestras familias". "Redo" pone en valor el carácter de Espinosa como futbolista. "Llegó a un Sporting en el que no era fácil hacerse un sitio y dejó su huella. Se nos va un buen jugador y buena persona. Es un día muy triste para todo el que se sienta sportinguista", sentencia.

José Manuel Espinosa, "Epi", para sus amigos, tuvo al Sporting presente a lo largo de toda su vida. A su retirada, colaboró estrechamente con el club a través de su negocio inmobiliario. Él que conocía perfectamente las necesidades de un futbolista que aterrizaba por primera vez en Gijón y en Asturias, se convirtió en la figura de confianza del club para buscar alojamiento a los futbolistas que llegaban cada temporada. También para asesorarles a la hora de comprar o alquilar una vivienda.

El funeral, hoy

José Manuel Espinosa deja esposa, Marta Canteli Castañón, dos hijas, Marta y Laura, y dos nietos. Los restos mortales del que fuera futbolista rojiblanco descansan en la sala 8 del Tanatorio de Cabueñes. Su funeral, de cuerpo presente, se celebra hoy, en la gijonesa iglesia parroquial de Nuestra Señora de Begoña, P. P. Carmelinas, a las 17.00 horas. A continuación, sus restos mortales serán trasladados al Tanatorio de Cabueñes, donde serán incinerados.