Apelación ya emite su fallo por Kevin Vázquez: Iker Martínez apunta a ir convocado con el Sporting a Valladolid

Kevin Vázquez no podrá participar en el partido que el Sporting de Gijón disputa mañana en el estadio José Zorrilla de Valladolid. Este viernes por la tarde, el club rojiblanco conoció la resolución del Comité de Apelación, que confirmó la sanción impuesta a Kevin al alinearse con la decisión del colegiado Orellana Cid, árbitro principal del encuentro disputado el pasado domingo en El Molinón entre el Sporting de Gijón y el Racing de Santander. Al igual que el Comité de Competición, Apelación consideró que las imágenes del lance entre Kevin Vázquez y el racinguista Mario García no permiten demostrar que no hubo contacto, por lo que respaldó el criterio arbitral y ratificó la expulsión. De este modo, el capitán rojiblanco será baja y no podrá disputar el partido en Valladolid. En su lugar, será convocado Iker Martínez.

De esta manera, no han prosperado ninguno de los dos recursos presentados por el Sporting de Gijón. Esta misma mañana, Borja Jiménez ya era muy pesimista con las opciones de contar con el capitán para el encuentro en Valladolid.

El acta de Orellana Cid

El colegiado, Orellana Cid, había reconocido en el acta arbitral que el futbolista del Racing de Santander "no necesitó asistencia" "Entrada en forma de plancha golpeando en el costado del jugador adversario, haciendo uso de fuerza excesiva y en la disputa del balón. El jugador adversario no necesitó asistencia", explicaba Orellana Cid en el acta.