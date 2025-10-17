Borja Jiménez admite que intentó fichar a Otero para otros clubes y abre la puerta a la defensa de cinco en el Sporting

Borja Jiménez compareció este viernes en Mareo en el marco del encuentro que el Sporting de Gijón disputará este domingo en el estadio José Zorrilla de Valladolid.

Las declaraciones

Estado físico de Guille Rosas

"Guille no ha entrenado durante la semana con el grupo, pero creemos que mañana podrá estar en el entrenamiento, con alguna molestia pero sin ningún riesgo, que es lo importante.

Con Curbelo descartamos que tuviera lesión. Entrenó con normalidad y esperamos que mañana también sea así.

No tengo preocupación por la posición de lateral, porque creo que ambos estarán disponibles.

Iker Martínez puede jugar perfectamente y es otra de las variantes que tenemos. Ha entrenado toda la semana con nosotros".

Defensa de cinco

"Nos hemos planteado una defensa de tres centrales. Hay perfiles que encajan bien en esa variante. La hemos trabajado y la seguiremos trabajando a lo largo del año, para estar más cómodos defendiendo, no para defender más atrás.

A veces los partidos te llevan a eso. Seguro que durante la temporada lo veremos, porque en esta categoría da muy buen resultado".

Otero

"A Otero le pido que siga haciendo las cosas como hasta ahora, porque creo que está aportando muchísimo al grupo.

Si lleva siete asistencias, quiere decir que algún compañero ha marcado. Aporta mucho: por los kilómetros que recorre, sus movimientos, su juego de espaldas...

Es muy potente, con muy buen golpeo. Le he dicho que ya intenté ficharlo alguna vez, porque es un futbolista de gran talento.

Su compromiso con el club es enorme. Valoro mucho más todo eso que el acierto a puerta".

Plan de partido

"Racing y Valladolid tienen características en común a la hora de presionar. El Valladolid lo lleva al extremo, haciendo marca individual en todo el campo, y eso genera dificultades para iniciar y crear, y así poder atacar la última línea en buenas condiciones.

Estamos analizando qué jugadores pueden recibir de cara para atacar esa última línea, porque creemos que ahí tenemos uno de los mayores talentos de la categoría".

Opción de ir al Valladolid en verano

"Valladolid para mí es como mi segunda casa. Empecé muy joven entrenando allí y me dieron la oportunidad de llegar al fútbol profesional. Parte de mi familia es de allí.

Es un club al que le tengo cariño. Este verano hubo una posibilidad y se lo agradecí; pude ir a ver fútbol en directo y me trataron muy bien.

Me siento un poco como en casa. El tema de los tiempos, en un momento u otro, fue lo que marcó la decisión, y al final se decantaron por Almada".

Bajón en los últimos minutos de partido

"Ese tema es una pelea constante que tengo con todo el mundo. Eso nos pasa a nosotros y a cualquier equipo: cuando uno va ganando, el 95% de las veces el equipo acaba defendiendo más cerca de su área y el rival te obliga a hundirte. Son cosas normales.

Ojalá nos vuelva a pasar en este partido... y con el mismo resultado.

Creo que es muy natural acabar defendiendo cuando vas ganando. No lo extrapolo. Entiendo que, por el pasado más reciente, haya esa sensación, pero vi al equipo cómodo en esos minutos.

No pudimos sacar alguna transición, y eso debemos ajustarlo para defender un poco más arriba, pero esos momentos de agobio con marcador a favor siempre se van a dar. Y alguna vez nos tocará a nosotros apretar al rival.

Las dos estadísticas están relacionadas: la de llevar más minutos ganando que nadie, y la de perder puntos en los minutos finales. Pero yo no tuve esa sensación, ni la percibí en los futbolistas.

Habrá días para todo. Es muy normal. El análisis de datos debe hacerse con un mayor volumen de partidos para que tenga sentido.

Un dato relevante es que el equipo se ha puesto por delante en la mayoría de encuentros. Y por el perfil de plantilla, tenemos jugadores muy buenos y rápidos para hacer el 2-0 cuando estamos por delante.

No quiero darle más vueltas ni sobreanalizar un dato".

Nivel en la medular

"No tengo una pareja fija para el centro del campo. Incluiría también a Gelabert; puede ser un ‘8’ en nuestro sistema cuando juguemos con tres medios puros.

Loum cada vez tiene mejores sensaciones. Nacho tiene un talento innato muy alto, no lo voy a descubrir yo.

Justin y Corredera estuvieron a muy buen nivel. Es una de las zonas más competitivas del equipo, y eso nos llevará en ocasiones a jugar con tres medios.

Es importante que sigan sanos y que, con el tiempo, nos aporten".

¿Qué espera de su equipo?

"Ojalá se vea un Sporting durante más minutos como el de la primera parte del otro día. Queremos trabajar en presionar más, ser más ofensivos y tener ataques más largos, aunque la inercia de nuestros jugadores sea atacar rápido.

Llevamos ocho entrenamientos y aún tenemos mucho margen para hacer cosas diferentes. Queremos ser un equipo agresivo en los momentos de presión, identificar cuándo hacerlo y en función de qué estructura.

Es una idea clara: ser verticales y agresivos, y que el rival tenga poco tiempo para atacar. Estamos trabajando mucho en ello".

¿Falta fondo de armario?

"Creo que hay bastantes más jugadores que los 12 o 13 que suelen mencionarse. Hay futbolistas que están entrando ahora, y otros que deben mejorar su rendimiento.

Sé que es un tema recurrente y ya está hablado.

Creo que tenemos una plantilla compensada, con bastante igualdad en muchos puestos.

Lo que debemos hacer es centrarnos en los jugadores que tenemos y sacarles el máximo rendimiento.

Para mí es muy pronto aún. Tengo que verlos más y sigo en proceso de conocer bien a los futbolistas y en qué contexto pueden dar su mejor versión".

Bernal

"A Bernal le queda poquito tiempo. Quiere hacer de todo y somos nosotros quienes, en algunas tareas, lo frenamos, pero no porque no pueda participar.

Está en su última fase, y esperamos que en cuestión de semanas pueda estar en una convocatoria.

No quiero decirlo con detalle, pero todos tenemos claro que está muy cerca, y él tiene muchísimas ganas".

Nivel del Valladolid

"Creo que la victoria del otro día le ha dado aire al Valladolid. Me gusta estar informado de todo lo que ocurre en los clubes.

Tiene una gran exigencia por ser uno de los recién descendidos. De los tres que bajan, normalmente suben dos.

Esa exigencia también la tienen equipos como Leganés o Las Palmas.

Pueden tener más posibilidades que otros por el límite salarial, pero nosotros tenemos que mirarles a la cara y saber que podemos ganarles perfectamente, como hicimos con el Racing.

Habrá días en que saldrá bien y otros en los que no, pero no podemos tener miedo a ningún rival.

El mensaje debe ser siempre el mismo: querer ganar. Representamos un escudo que, desde el inicio, debe sentirse ganador".

Rol de Mbemba, Enol Prendes y Oyón

"Aún no tengo toda la información sobre los jugadores del Sporting Atlético para tomar decisiones.

No se trata solo de llegar, debutar o entrenar; es mantenerse. Hay que marcar muy bien los tiempos para llegar preparados.

En estos procesos de formación aparecen talentos con 17 años, y se tiende a pensar que todos están listos, pero no es así.

Unos lo están a los 17, otros a los 24.

Cuando estás arriba y luego bajas, son golpes muy duros.

No pude ver el partido del filial en directo, pero la idea es ir haciéndolo con todos según podamos.

El primer equipo tiene 21 jugadores —con Bernal— en los entrenamientos, y también hay que respetar esos roles.

Detectar el momento exacto para que den ese paso es clave, y que no sea algo de dos o tres días, sino para quedarse.

A veces pasa, incluso en esos contextos, como me ocurrió con Diomandé".

Baja de Kevin

"Todavía no hay respuesta de Apelación sobre la sanción de Kevin.

Seguimos con la esperanza de que le quiten la tarjeta, porque creemos que tenemos razón.

Kevin es una parte muy importante del grupo —no os hacéis una idea—. Es uno de nuestros capitanes, pero entendemos que es difícil que retiren una tarjeta".

Cortés

"Cortés es un jugador de uno contra uno, con desborde por fuera en ambos perfiles, dinámico, con cambios de dirección.

El otro día no entró porque optamos por una línea de cinco y la opción de Pablo por delante.

Cuando queramos dar amplitud al equipo, sea desde el inicio o más adelante, puede tener encaje.

Da la circunstancia de que Dubasin está en su posición y lo está haciendo muy bien.

Es un chico muy trabajador, que está entendiendo cómo es el fútbol aquí. No es un tema de adaptación; no queremos alargar hasta el infinito esa excusa.

Nosotros decidiremos cuándo ponerlo, porque está preparado".