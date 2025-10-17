El entrenador del Valladolid avisa del peligro del Sporting: "Es un partido durísimo"

Guillermo Almada advirtió este viernes de la dificultad a la que se enfrentará su equipo para superar al Sporting en el duelo que se celebra mañana en el estadio de José Zorrilla. El técnico destacó a la plantilla rojiblanca. "Es un partido durísimo porque tiene una plantilla con fortaleza, muy buenos futbolistas, equilibrada, saben lo que es la categoría", además puso en valor a Borja Jiménez, quien estuvo a nada de dirigir al club vallisoletano y al que calificó como un " muy buen entrenador" "Si queremos ganar y dar esa alegría a nuestra gente vamos a tener que esforzarnos no al cien sino al dos cientos por ciento", subrayó.

El equipo gijonés, por otro lado, se ejercitará esta mañana en Mareo (10: 45 horas) en la última sesión de entrenamiento antes del partido. Guille Rosas, en principio, se probará en este entrenamiento, y, si todo va según lo previsto, apunta a ser titular en Valladolid. La expedición sale este sábado desde Gijón a las 17:00 horas en autocar desde la Escuela de Fútbol de Mareo, con destino a Valladolid.

Además, el club sigue pendiente del fallo del Comité de Apelación por Kevin Vázquez. El rganismo federativo aún no ha comunicado su decisión al Sporting. Esa tardanza en resolver está afectando a todos los recursos –no solo al del Sporting– y parece causada por un problema informático que estaba ralentizando todo el trabajo en la Federación. En cualquier caso, en Mareo asumen que, lo previsible, es que Apelación vaya de la mano de Competición y confirme el castigo a Kevin Vázquez, con lo que el lateral vigués se quedaría sin jugar en el partido del Sporting de mañana en Valladolid.