Pablo Vázquez, una cuestión de palabra: la intrahistoria de su fichaje por el Sporting y el interés del Valladolid

En verano, mientras el mercado agitaba su tablero, Pablo Vázquez (Gandía, 1994) tomó una decisión poco habitual en el fútbol actual. En un momento de mucha tensión por la falta de acuerdo entre el club gijonés y el Deportivo de La Coruña, y a sabiendas de que, si el verano se alargaba, podía tener más opciones —además del Valladolid—, eligió mantener su palabra al Sporting, con quien tenía cerrado un acuerdo por dos temporadas, pese a saber que tenía detrás a un club vallisoletano más fuerte en lo económico. Vázquez, que perdonó cerca de 100.000 euros para poder vestir de rojiblanco, puso por delante su palabra frente a la posibilidad de jugar con el Pucela. Mañana (16:15 horas) liderará la zaga del Sporting en el José Zorrilla, que pudo ser su estadio.

Todo comenzó con el sonado encuentro en Abegondo. Fernando Soriano, director deportivo del Deportivo, comunicó al zaguero valenciano que no iba a ser indiscutible y que el club planeaba reforzar su posición. Aquella conversación breve fue suficiente para entender que su etapa en A Coruña tocaba a su fin. Después de abrirse a una salida de Galicia, el Sporting fue el primero en llamar a su puerta. El interés fue inmediato, firme e insistente. Era un futbolista que agradaba a la comisión deportiva de Orlegi Sports, pero también a Asier Garitano, entonces entrenador, que incluso llegó a intervenir por teléfono para encauzar el acuerdo con el zaguero. Pero las negociaciones con el Deportivo no resultaron sencillas. Se atascaron, se tensaron y rozaron el bloqueo.

En esos días de nervios apareció el Valladolid, con Víctor Orta al frente de la dirección deportiva y demostrando un interés importante por el defensa, siempre y cuando rescindiese gratis en el Dépor. La batalla para el Sporting era complicada, al pelear con un club de mayor potencial financiero y con el club herculino enrocado. Los mismos que rechazaron más de 20 millones por Yeremay y que cuentan con Abanca como aliado fueron los que apretaron al Sporting por 200.000 euros. En medio de la incertidumbre, Pablo Vázquez no cambió de rumbo. No escuchó otras propuestas ni buscó salidas paralelas, y mantuvo su palabra con el Sporting, que, en los últimos días, se quedó ya solo en las comunicaciones con el Dépor y asumió un pago de unos 100.000 euros. Los otros 100.000 (unos 90.000) los perdonó el defensa. Fue una decisión de convicción.

Clave en el Sporting

La operación se cerró semanas después, tras un verano que se hizo eterno. Vázquez, clave con un gol en el estreno con victoria de Borja Jiménez, está siendo indiscutible en Mareo: nueve partidos, 809 minutos, 30 recuperaciones, 41 duelos ganados y un 63 % de éxito en el juego aéreo.