La opinión de Josu Uribe: el Sporting busca un golpe de autoridad en Valladolid

Llegamos a la jornada décima de la Liga Hipermotion que lleva al Real Sporting a enfrentarse al Real Valladolid, todo un clásico no hace muchos años en la Primera División. Un equipo que no ha podido estabilizarse en la elite tras un brillante ascenso y después de una temporada en la que nunca soportó el nivel y el ritmo de la máxima categoría, descendió muchas jornadas antes del final con muy malas sensaciones.El tercer equipo tras el Leganés y UD Las Palmas en el límite salarial, pero con un recorte económico considerable a la temporada pasada.

Nuevo proyecto con la salida de Ronaldo Nazario ,muchas salidas y entradas, buscando la cordura que ha faltado el último año. Con la incorporación de Víctor Orta han buscado dar un golpe de nivel a la parcela deportiva de cara a un futuro,buscando un profesional de enorme prestigio en la Dirección.

El barco lo maneja el ex jugador y técnico uruguayo Guillermo Almada que por primera vez trabaja en Europa. Está intentando introducir las estructuras y mentalidad uruguayas a su equipo, ha hecho un equipo muy físico y muy fuerte en los duelos, mantienen todo un partido una exigencia física enorme , un equipo que no le importa la posesión ni el control del juego y que una vez que recupera intenta ser profundo buscando la calidad de su gente de arriba.Un equipo muy equilibrado en sus números, encaja poco y realiza poco, quizás para ser mucho más competitivo debe mejorar la parcela ofensiva,pero el técnico ha buscado de inicio construir un bloque muy duro priorizando conceptos defensivos.

Basándose en un modelo de juego 1-4-2-3-1 con dos centrales muy importantes para la categoría como son Pablo Tomeo y David Torres junto a dos pivotes de posición de mucha posición como son Messenger y Juric son los cuatro los que se encargan de dar equilibrio al equipo, dejando para la faceta ofensiva en esa linea de tres medias puntas a jugadores de mucho nivel como Biuk, Peter,Camos, Ponceau o Ndiaye y en la zona de finalizar para un jugador que se maneja muy bien en el área como Latasa.

Una semana más ha tenido Borja Jiménez para seguir cambiando la mentalidad de los jugadores e introducir automatismos a su modelo de juego para conseguir un equipo valiente y atrevido pero a la vez muy consistente sin balón.Toca olvidarse de la calidad del rival y empezar a ser un equipo competitivo en cualquier escenario, toca demostrar que se puede soñar con pelear cosas bonitas y quizás lo que más toca es dar un golpe de autoridad ante un buen rival.