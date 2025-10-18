Un triangular en San Lorenzo por los 120 años de historia del Sporting
"Queremos celebrar lo que nos une: el amor por el equipo y por Gijón", explican desde Fondo Sur 1905
A. M.
El próximo sábado 26 de octubre, a las 10.30 horas, la playa de San Lorenzo se convertirá en escenario de un partido homenaje al Sporting, un encuentro simbólico que reunirá a varias generaciones de rojiblancos para rendir tributo a los jugadores que marcaron una época en El Molinón. El evento, bajo el título "Historia Rojiblanca", está organizado por el colectivo Fondo Sur 1905, con la colaboración de la Unión de Peñas Sportinguistas (Unipes) y la peña Sportinguista Los Guajes. La cita quiere servir de reconocimiento público a la trayectoria del club y al legado de quienes vistieron su camiseta.
El homenaje adoptará formato de torneo triangular, con tres equipos formados por exjugadores y referentes históricos: el equipo Joaquín, el equipo Cundi y el equipo Hermanos Castro. Cada uno de ellos representará una parte de la memoria sportinguista, en una jornada que mezclará fútbol, emoción y recuerdo.
El partido se disputará sobre la arena de San Lorenzo. "Queremos celebrar lo que nos une: el amor por el Sporting y por Gijón", explican desde Fondo Sur 1905, que ha impulsado la iniciativa dentro de las actividades conmemorativas del club.
El comienzo del evento está previsto para las 10.30 horas. Después de los partidos, se realizará un acto de homenaje a los exjugadores participantes y una foto conjunta con la afición. El encuentro será de entrada libre y se espera la presencia de numerosos asistentes.
