Zorrilla mide el despertar del Sporting de Gijón con Borja Jiménez: la previa del partido, el posible once y el estado de Rosas

El estadio José Zorrilla de Valladolid mide este domingo (16.15 horas, Movistar LaLiga) el despertar del Sporting desde la llegada de Borja Jiménez, que se estrena ahora en el banquillo visitante tras brillar antes en su debut en El Molinón.

La incorporación del técnico abulense ha devuelto el ánimo a un equipo en horas bajas, capaz de imponerse al Racing de Santander y de recuperar sensaciones después de cinco derrotas consecutivas. Como ya ocurrió ante el conjunto de José Alberto, la cita vuelve a ser de máxima exigencia para el Sporting, que visita a uno de los clubes más poderosos de la categoría pese a su arranque irregular, que los mantiene en la cuarta posición.

El reto es todavía más exigente si se tienen en cuenta las dificultades a las que se está enfrentando el Sporting a domicilio, incapaz de vencer desde agosto y que encadena tres derrotas seguidas fuera de casa, errático en defensa, capaz de encajar siete goles en los dos últimos desplazamientos, nada competitivos como se comprobó en el viaje a Castellón que acabó costando el puesto a Garitabo.

La seguridad defensiva será ahora un gran reto para el preparador abulense si quiere sacar algo positivo de un campo de minas como es siempre el José Zorrilla, por más que se espere a más de un millar de hinchas de La Mareona.

Más que satisfecho con el papel de sus jugadores en su estreno, Jiménez —que regresa a la que considera su "segunda casa" para enfrentarse al club que le abrió las puertas del fútbol profesional y al que estuvo muy cerca de dirigir este verano— tiene previsto dar continuidad al bloque que compitió con solvencia ante el Racing.

El entrenador, que estará arropado en la grada por su familia y varios allegados desplazados desde Ávila, ha abierto la puerta durante la semana a un posible reajuste táctico para reforzar la defensa con tres centrales y dos carrileros largos. Lo previsible, en cualquier caso, es que mantenga el sistema que funcionó a la perfección durante más de una hora ante el conjunto cántabro y que, en función del desarrollo del partido, pueda variar a una zaga de cinco.

Rosas, entre algodones

La principal incógnita en la alineación pasa por el estado de Guille Rosas, ausente durante toda la semana de los entrenamientos grupales tras la fuerte contusión sufrida en su rodilla derecha el pasado domingo en El Molinón. Los servicios médicos y el cuerpo técnico han extremado la prudencia con el lateral gijonés, conscientes del problema que supone su baja en un flanco ya debilitado por la sanción de Kevin. Ante esa situación, Jiménez ha recurrido de urgencia a Iker Martínez, lateral del Sporting Atlético que ya debutó con el primer equipo de la mano de Rubén Albés. Rosas, por su parte, ha evolucionado de forma positiva y, tras probarse ayer en Mareo, todo apunta a que podrá entrar en la convocatoria e incluso ser titular en Valladolid. Iker Martínez sería la alternativa en caso de que no pueda jugar de inicio.

Si se confirma la participación de Rosas, el resto del equipo apunta a ser el mismo que ya sacó adelante la faena ante el Racing de Santander. En su estreno en el cargo, Jiménez apostó enseguida por Justin Smith, sobresaliente ante el Racing, junto a Corredera, a la vez que mantuvo al mismo grupo de jugadores que acumuló minutos con Garitano.