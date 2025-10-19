La advertencia del entrenador del Sporting tras la victoria en Valladolid: “Hay que ir con pies de plomo", dice Borja Jiménez

Borja Jiménez celebró el importante triunfo del Sporting en el estadio José Zorrilla de Valladolid en su estreno como visitante. Pero quiso bajas los pies a la tierra para evitar un exceso de optimismo.

Análisis. “En la primera parte iniciamos bien, defendiendo alto, el Valladolid cambió la estructura con Juric entre centrales y nos empezó a costar. Sobrevivimos, por así decirlo, algunos minutos en la primera parte que no estuvimos cómodos. Cambiamos al descanso con Gaspar en línea de 5, Gelabert en punta y Dubasin y Otero desplegando por fuera. Así estuvimos más cómodos y estuvimos mejor en los duelos, al ser más agresivos en el uno para uno. Teníamos que asumir ese riesgo para ganar el partido. Lo hablamos al descanso y nos salió muy bien”

Cambio con su llegada. “Tras dos victorias ante dos rivales de arriba entiendo que la gente se ilusione, es lícito y muy bonito, es mejor vivir siempre en la victoria y no en la derrota, pero no podemos olvidar de dónde venimos hace 10 días. Entonces los golpes son muy grandes. Hay que ir con pies de plomo, hemos competido bien y hemos ganado a dos rivales fuertes. Ahora tenemos otro el domingo y tenemos que ganar. Con humildad, sabiendo que toca trabajar, y es algo que cala muy bien en nuestra afición y por esa línea habrá más victorias que derrotas seguro”.

Nivel del equipo. “Lo dije en mi presentación, el equipo siempre ha dado muestras de talento en ciertas cosas obligatorias en un equipo. Mentalmente atravesaban un momento complicado, porque las derrotas te llevan a ello, y hemos trabajado principalmente la cabeza. Ahora parecerán mejores que hace 15 días, pero son los mismos. Esta categoría te lleva a ganar y perder muchas veces, cuando no estás bien hay que intentar al menos empatar y no perder. No hemos hecho nada extraordinario, darles confianza y cariño para que sepan que pueden competir de tú a tú con cualquier rival”

Planteamiento. “Nuestra idea para defender al Valladolid, que maneja muy altas intensidades y va mucho a duelos, y que te quita mucho tiempo para crear... Teníamos claro que con el 4-4-2 podríamos robarles. Es cierto que tras fases largas en defensa nos costó ir alto. En la segunda parte vimos que tenían 3 futbolistas en salida y necesitamos sumar uno más para poder ir alto y robar, y así llegó la recuperación del 1-2. Para ver esas cosas tengo un staff magnífico, que lo han visto y han estado muy acertados”

Capacidad de adaptación. “Cuando me preguntan cómo me gusta el fútbol siempre digo que es como me permitan mis jugadores. Tenemos jugadores muy potentes para ir al espacio y medios que envían. Creo que todavía tenemos que dar un gran paso en cuanto a la construcción del juego y ubicarnos mejor en el campo, vamos un pelín tarde en algunas situaciones, pero hay cosas innatas en Otero, Dubasin o Gelabert. En el día a día son todos importantes, también Amadou, que iba a entrar y no lo hizo, todos los que no entraron y que no han participado, pero que hacen que la semana sea muy buena y que quien juega esté a gran nivel. Kevin es uno de nuestros capitanes y una persona muy importante y tuvo una semana clave para él. Todos suman para que consigan marcar la diferencia”.

Sobresaliente comienzo. “No esperaba iniciar tan bien. Soy optimista, pero ante Racing y Valladolid y entendiendo que esta categoría es muy difícil, sabía que tendríamos cuatro partidos difíciles, sumando ahora a Zaragoza y Las Palmas. El equipo ha competido, ha logrado ganar dos partidos consecutivos y eso hay que valorarlo muy mucho”.

El rol de Gaspar. “Tiene ese compromiso, es un guaje de Mareo que lleva mucho tiempo en el club. Hay días como hoy que tiene que hacer cosas diferentes, lo asume y lo hizo muy bien. Lo cambiamos principalmente por la amarilla”.

Segundo tiempo. “Hemos estado más cómodos en la segunda parte porque teníamos jugadores que veían de cara a los futbolistas que les atacaban. Sus laterales estaban yendo muy alto y llegaban fácil a situaciones de 2 contra 1 que no controlamos. Decidimos verlos de cara y si perdían altura sus laterales saltar desde ahí, que de cara es más fácil”.

Ajustes tácticos. “Después del gol nos echamos atrás inconscientemente, queríamos seguir apretando arriba, pero el Valladolid cambió su estructura y nos terminó hundiendo. Ajustamos metiendo ahí a Gaspar, pero se vio mejor en la segunda parte al poner a Dubasin y Otero por fuera para poder salir”.

Opción de firmar por el Valladolid. “No tengo nada que reprocharle al Valladolid por no estar aquí. Es algo que pudo darse este verano, pero el club manejó más nombres. En la gestión de los tiempos optaron por Almada y es un entrenador contrastado. No hay que buscar nada más allá. Valladolid es mi casa y en Gijón hoy tengo otra casa y estoy muy contento de estar donde estoy”

Expectativas. “Sigo mirando de forma neutra la clasificación y yendo día a día. No vale de nada pensar en cuántos puntos estábamos sobre el descenso o a cuántos estamos ahora del play-off. Esto consiste en ser cada día mejores. El objetivo en Leganés fue primero llegar a los 50 puntos y luego hasta dónde nos da. El objetivo es el día a día y ser capaces de ganar cada partido. Tenemos que ser ambiciosos en nuestro día a día. Hace unas semanas parecía todo un desastre y ahora todo lo contrario. Dentro tenemos que ser muy lineales en nuestro mensaje”.