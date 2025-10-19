Tensión en Valladolid: la Policía identifica y retiene a un grupo de ultras del Sporting, que acaba volviendo a Gijón sin ir al partido

La Policía Nacional ha identificado en Valladolid a un grupo de ultras del Sporting, que ha regresado a Asturias en su autobús horas antes del partido al ser advertidos de que iban a ser retenidos por completo para evitar altercados. Los radicales de la grada de animación, donde se ubican los Ultra Boys, fueron interceptados varias horas antes del partido que disputan esta tarde rojiblancos y blanquivioletas en el estadio José Zorrilla.

Según fuentes policiales, los incidentes se produjeron ya por la mañana. Fue cuando un grupo de ultras sportinguistas, vestidos todos con ropa oscura, hizo acto de presencia en las calles de Valladolid. Por su parte, radicales del equipo de casa también entraron en escena. Según testigos, hubo un conato de pelea, con algunos ligeros intercambios a distancia, pero la situación no fue a más gracias a la intervención de los agentes, que escoltaron para su regreso a Gijón a los ultras sportinguistas identificados. Aún así, los medios locales vallisoletanos refieren la existencia de un herido que precisó de asistencia sanitaria. Está por confirmar cómo se produjeron sus heridas.

La Policía Nacional ha tomado nota así de la identidad de algunos de los seguidores implicados en el conato de altercado, y no se descarta que puedan imponerse sanciones en los próximos días a miembros de las dos hinchadas implicadas. El autobús de los aficionados rojiblancos ya se encuentra de vuelta hacia Asturias, puesto que no estaban dispuestos a pasar horas retenidos por la Policía Nacional en Valladolid.

Según ha podido saber este diario, en la capital vallisoletana hay también presencia de radicales procedentes de Oviedo, que acudieron en apoyo de los ultras pucelanos, con los que están "hermanados". La rivalidad entre radicales del Sporting y Valladolid viene de lejos, y ya en el pasado se produjeron encontronazos entre ultras de ambos equipos.

Tras la intervención, la Policía ha acordonado la zona donde se concentra el resto de seguidores sportinguistas, en el entorno de la plaza de Marcos Fernández, sin que se hayan registrado nuevos incidentes a lo largo de la jornada.