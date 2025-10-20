El incidente con los ultras del Sporting en Valladolid: retenidos por falta de entradas válidas, investigados ahora y radicales del Oviedo con el grupo rival

La sangre no llegó al río, pero el enfrentamiento podía haberse descontrolado. La Policía Nacional evitó en Valladolid incidentes de mayor gravedad tras retener e identificar a un grupo de varias decenas de radicales de Ultra Boys, grupo de hinchas del Real Sporting. Fue a primera hora de la mañana del domingo, horas antes del partido que disputaron, ya por la tarde, el club rojiblanco y el vallisoletano. Según confirmaron fuentes policiales a este periódico, entre los ultras rojiblancos retenidos había varios sin entrada para el partido y otros con entradas a un nombre (todos los ticktes de afición visitante deben ser nominales) que no correspondía con su DNI.

Fue este el motivo por el que fueron advertidos de que iban a ser retenidos, además de identificados para una posterior investigación por supuestos altercados, en principio menores. Los propios hinchas radicales del Sporting se mostraron entonces de acuerdo con volver a Asturias, y la Policía Nacional decidió escoltar al grupo de ultras del Sporting interceptado para su salida de Valladolid, para evitar males mayores.

Posibles sanciones

Según fuentes policiales, los agentes identificaron a todos los desplazados y tomaron nota de sus datos para posibles sanciones posteriores. En función del resultado de la investigación, explican esas mismas fuentes, las actuaciones podrían derivar en vías penales, si se confirman lesiones o daños graves en el mobiliario urbano, o bien en el ámbito administrativo, al amparo de la Ley del Deporte, que contempla multas y prohibiciones de acceso a recintos deportivos.

La decisión se adoptó tras el conato de enfrentamiento ocurrido por la mañana en el centro de Valladolid, cuando el grupo sportinguista, con todos sus integrantes vestidos de color oscuro, estuvo a punto de cruzarse con radicales locales, lo que requirió la intervención inmediata de los agentes. Aunque la situación se controló con rapidez, se registraron algunos destrozos y un herido leve que precisó asistencia médica, siempre según las mismas fuentes.

Presencia de ultras del Oviedo

Fuentes policiales han confirmado además la presencia, entre los radicales vallisoletanos, de al menos cinco miembros del grupo Symachiarii, vinculado al Fondo Norte del Real Oviedo y con una relación de afinidad con los sectores más extremos del Real Valladolid. Esa conexión refuerza la hipótesis, ya barajada por la Policía, de que el enfrentamiento no era casual, sino planificado por grupos ultras con una rivalidad histórica.

Tras la identificación de los seguidores rojiblancos y la decisión final de enviarlos de regreso, la Policía acordonó la zona donde se concentraban otros aficionados del Sporting, en la plaza de Marcos Fernández. El resto de la jornada transcurrió sin incidentes, bajo un amplio dispositivo de seguridad que evitó nuevos choques entre hinchadas radicales. El partido había sido declarado de alto riesgo.