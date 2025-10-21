El camino correcto

Enorme victoria del Real Sporting no solo por los tres puntos en un campo tan difícil como el de Pucela, si no por cómo se consiguió. Los rojiblancos iniciaron el partido con su once de gala y con su modelo de juego habitual 1-4-2-3-1. Los primeros compases no tuvieron dominador del juego, con los dos equipos más preocupados en provocar el error del rival que en generar juego y manejar el partido hasta la magnífica jugada del primer gol. El tanto se inició con robo alto de balón y una magnífica asociación de pases para terminar buscando la espalda del rival, una acción fantástica de contraataque. Minutos donde el Valladolid se vio incómodo, pero el gol del empate hizo cambiar el encuentro y los pucelanos se hicieron dueños del partido hasta el descanso, pasando los rojiblancos los peores momentos y buscando llegar al intermedio en igualdad.

El comienzo de la segunda parte trajo una modificación del dibujo de juego. Se pasó una línea de tres centrales con Perrin, Pablo Vázquez y Diego junto a dos bandas largas con Guille y Gaspar, más un doble pivote fuerte de posición con Corredera y Justin, pasando a tres hombres para hacer daño con Otero en izquierda y Dubasin en derecha junto a Gelabert con total libertad de movimientos para salir a recibir o buscar las espaldas del rival. El plan funcionó a la perfección, con la inclusión de Pablo García cuando Gaspar estaba fundido y Nacho por Gelabert.

Vimos un equipo valiente buscando el robo en posiciones muy altas. Ahí vino la acción del penalti. Vimos a un Sporting capaz de defenderse con la pelota, aspecto muy importante fuera de casa y consiguiendo retrasar mucho a los jugadores de ataque del rival y desgastarlos. Así se gestó la magnífica acción colectiva del tercer gol. Y todo ello sin estar permanentemente defendiendo cerca de la portería y dándole el mando del partido al contrario. Vimos un equipo que cuando hizo su trabajo ofensivo supo sufrir y juntarse para cerrar los espacios al rival. El trabajo defensivo y ofensivo de todo el equipo en la segunda parte fue magnífico.

No sé cómo trabaja el míster, pero ha llegado a lo más importante, que es que el futbolista se sienta cómodo e importante, que no se sienta inferior a nadie. Cuando la mente vuela las piernas parecen más rápidas.

Las sustituciones, solo dos y al final del partido, fueron otra decisión muy correcta del técnico. Guste o no guste, las sustituciones ofensivas de este equipo están muy lejos de los que inician el partido. Solo hay que ver que con cuatro jugadores de ataque en el banquillo cuando Gelabert no puede más es sustituido por Nacho Martín como hombre más adelantado. El mercado de enero debe servir para reforzarse en esas posiciones si queremos ser realmente competitivos y buscar futbolistas capaces de dar descanso a Otero, Dubasin y Gelabert sin que el equipo pierda identidad.

Enormes como siempre los dos pivotes, Gelabert y Justin, que sostuvieron el equipo todo el partido y buen trabajo defensivo de la pareja de centrales ganadores de muchos duelos y muy concentrados en su trabajo. Gran partido de los tres jugones Otero, Dubasin y Gelabert que, además del enorme trabajo defensivo, fueron capaces de hacer mucho daño al rival. Me gustaría destacar la profesionalidad y el esfuerzo de Guille Rosas que, sin estar físicamente a tope, fue capaz de soportar todo el choque a un nivel muy alto. Seguro que lo hizo con molestias.

El rival, un Valladolid muy físico, pero con muy poco fútbol y muy poco desequilibrio individual en la mayoría de sus jugadores. Para estar arriba y ganar partidos hacen falta más cosas que correr y llevar el encuentro a duelos permanentes.

Próxima estación, el colista Zaragoza. No nos equivoquemos porque en esta categoría cuesta tanto ganar al líder como al último. No hay que olvidar como estaba el equipo hace quince días. Hay que seguir creciendo y no bajar un ápice ni la intensidad ni la energía. La vida son dinámicas y ahora hay que aprovechar la que tiene el Sporting. Humildad y trabajo, que el camino es el correcto.