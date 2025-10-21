El objetivo del nuevo entrenador del Zaragoza para su estreno ante el Sporting: ¿mismo mensaje que el de Borja Jiménez en su primer día?

El Real Zaragoza presentó ayer a Rubén Sellés como su nuevo entrenador. El valenciano recordó que "he entrenado en Premier, Championship y League One en situaciones similares", haciendo referencia a que los maños son colistas de la categoría y buscan un revulsivo con su llegada al banquillo. También subrayó sobre su estilo de juego que "quiero un equipo que represente lo que son el club y la ciudad", es decir, "ordenados, verticales y ofensivos", así como "dominante con balón y que sepa defender, esté organizado cuando toque sufrir, y que vaya a los partidos de cara". Es lo que busca para su estreno este domingo, ante el Sporting, en El Molinón (18.30 horas).

El director general

El zaragocismo ya conoce a su nuevo entrenador y ha tenido la oportunidad de escuchar a Fernando López, director general, y Txema Indias, director deportivo, que no han esquivado su cuota de responsabilidad. "Nosotros somos los responsables de las decisiones del club. Estamos poniendo medios y soluciones a los problemas que encontramos. Rubén es la apuesta necesaria que nos va a sacar de esta situación", dijo el director general.

Txema Indias

"Llevo días sin dormir. No me quedo con la suerte o algún arbitraje. No sé si podemos hacerlo peor en estas 10 jornadas y todos somos culpables. Me van a tildar de loco, pero tenemos una plantilla compensada y para salir de ahí. Hoy somos el peor equipo de la categoría, no la peor plantilla, pero hay que demostrarlo", aseguró el director deportivo.

El entrenamiento

Rubén Sellés ya ejerce como entrenador del Real Zaragoza. El valenciano dirigió su primer entrenamiento al frente del equipo aragonés poco después de su presentación, en una sesión marcada por las ausencias de los lesionados Keidi Bare y Paulino y la presencia del director general Fernando López.

El cuerpo técnico

Llega Sellés al Zaragoza solo, sin ayudantes más allá de Toni Astorgano, que fue su profesor en la universidad. El resto del cuerpo técnico lo completan los preparadores físicos del club, Miki Lampre y Pablo Quílez, además del psicóligo Jesús Cabrero y Joaquín Moso, el único del equipo de Larraz (el entrenador que asumió las riendas la pasada jornada y que regresa al filial) que se queda en el primer equipo, como preparador de porteros.

Las bajas

El Zaragoza, que cierra la clasificación con 6 puntos tras diez jornadas disputadas, llegará a El Molinón con la necesidad de sumar y mermado en c uanto a efectivos en su plantilla. A la espera de la evolución de los lesionados Keidi Bare y Paulino, el cuadro maño no podrá contar con Paul Akouokou y Juan Sebastián Serrano, expulsados la pasada jornada, en la goleada sufrida ante la Cultural Leonesa (0-5).