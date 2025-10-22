La sinergia del centro social de La Camocha con el Sporting: "El fútbol es herramienta de convivencia"

La tercera edición de los talleres de reminiscencia impulsados por la Fundación del Sporting Marea Rojiblanca tuvieron ayer a los vecinos de La Camocha, en la parroquia de Vega, como protagonistas. El centro social acogió una jornada en la que se busca estimular la memoria, las emociones y el bienestar cognitivo entre adultos mayores a través de recuerdos asociados con el fútbol.

La jornada contó con la visita de Guzmán Pendás, concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación, que se unió a actividad en la que colabora la Fundación Municipal de Servicios Sociales. "El fútbol puede ser también una herramienta de bienestar y convivencia", destacó el edil popular. La jornada también contó con la participación de dos leyendas de la historia rojiblanca, como Joaquín Alonso, relaciones institucionales del club, y José Antonio Redondo.