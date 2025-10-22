Dubasin, rendimiento a la altura de Mbappé: así es la estadística compartida entre el jugador del Sporting y el del Real Madrid

Ha vuelto a recuperar su mejor versión y se nota. Jonathan Dubasin es uno de los nombres que está detrás de la reacción del Sporting en las últimas dos jornadas. Abrió la victoria ante el Racing de Santander (2-1) y volvió a ver puerta en el triunfo conseguido la pasada jornada en Valladolid (2-3). Un encuentro en el que, además, asistió a Otero en el primer gol y forzó el penalti que dio paso al segundo tanto de la tarde. De dulce. Detalles que han elevado su nivel de influencia en el equipo, situándole en niveles similares al de Kyllian Mbappé en el Real Madrid.

Una estadística recogida por el perfil @vintage_stats sitúa a Dubasin y Mbappé en cifras similares en cuanto a repercusión en sus equipos. En concreto, en su capacidad para dar más puntos a sus respectivos equipos en este inicio de temporada. Dubasin ha logrado transformar sus cinco goles en seis puntos para el Sporting en diez partidos disputados. Por delante de él está Mbappé, que ha logrado contribuir a los mismos puntos, seis, a través de diez goles. La diferencia es que el astro francés lo ha logrado no solo con más tantos, también en menos partidos, nueve.

Ambos encabezan estos datos en Primera y Segunda División. Les siguen, con cinco puntos, Agus (Albacete), Andrés Martín (Racing), Jeremy (Racing), Tabatadze (Cádiz), Pere Milla (Espanyol), André Silva (Elche) y Arribas (Almería).