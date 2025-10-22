El ex del Sporting al que "cuida" el Zaragoza para llegar a punto a El Molinón

Cuatro bajas seguras y prudencia con algunos de los jugadores que arrastran molestias. El Zaragoza cuida a su plantilla para llegar en las mejores condiciones posibles a El Molinón. Rubén Sellés, nuevo entrenador blanquillo, dio este miércoles descanso al exrojiblanco Pablo Insua. El central gallego, incorporado este mismo verano desde el Granada, se ejercitó a menor ritmo que el resto de sus compañeros. En principio, por precaución. La idea es que esté disponible para regresar a la que fuera su casa durante dos temporadas.

En cuanto a las bajas, el técnico no podrá contar con los sancionados Juan Sebastián y Paul Akouokou. Tampoco, salvo sorpresa, con los lesionados Keidi Bare y el ex del Oviedo Paulino, que necesitarán de más tiempo para su total recuperación. Por otra parte, el Sporting ha iniciado la venta al público en general de las entradas para el encuentro ante los maños, que se arrancará en El Molinón a las 18.30 horas.

Las localidades tienen un precio inicial, para la categoría adulto, a partir de los 22 euros. Para la edad júnior (hasta los 14 años), hay entradas a partir de los 12 euros. Se podrán adquirir un máximo de cuatro entradas por persona. Las taquillas de El Molinón estarán abiertas hoy, de 09:30 horas a 18:30 horas, de forma ininterrumpida, y mañana, desde las 09:30 hasta las 14:30 horas. El horario del sábado es de 11:00 a 14:00. Y el domingo, día del partido, desde las 11:00 horas hasta el inicio del encuentro.