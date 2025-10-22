¿Qué fue del ex del Sporting y Zaragoza Álvaro Vázquez?: de un fichaje "romántico" a un nuevo reto con Avilés en el camino

La paternidad dio un giro a su vida. También a su fútbol. Álvaro Vázquez (Barcelona, 1991) descartó propuestas económicas atractivas en el extranjero y volvió a España para estar cerca de su hija, Olivia, y cumplir, de paso, un objetivo romántico. Tras su paso por Ponferradina y Linares, volvió a Badalona para vestir, por primera vez, la camiseta del equipo de la ciudad que le vio crecer, sin importar que fuera en Tercera Federación. El que fuera delantero del Sporting y el Zaragoza, equipos que se verán las caras este domingo en El Molinón, atiende a LA NUEVA ESPAÑA a medio camino de ambas ciudades, desde San Sebastián. Es ahora "mi segunda casa". La suya es la historia de un futbolista inquieto con nuevos retos en Primera Federación.

"Me vine a San Sebastián porque de aquí es mi pareja y es un gran sitio para criar a mi hija. A raíz de instalarnos surgió la posibilidad del Arenas de Getxo y aunque me toca hacer unos cincuenta minutos de coche de ida y otros tantos de vuelta para ir a entrenarme, merece la pena. Me levanto con mi familia, voy a buscar a mi niña al cole... Desde que soy padre veo el fútbol desde otra perspectiva, pero con la misma motivación. Estar junto a la familia, algo que no pude tener durante muchos años en el fútbol, es una gran motivación", explica Álvaro Vázquez sobre un equipo, el Arenas, que compite con el Avilés Industrial por dar la sorpresa y volver a la categoría de plata. Allí siguen jugando excompañeros como Babin, al que "veo a un gran nivel. Me alegra. En esta categoría todo es muy cambiante, como en Segunda".

El "Lobo", uno de los grandes talentos surgidos del Espanyol en los últimos años, asegura seguir de cerca tanto al Sporting como al Zaragoza. "Veo mucho fútbol. Aprovecho los viajes en autocar del equipo para ponerme partidos. El otro día nos tocó visitar al Racing de Ferrol, así que imagínese. Cinco o seis horas de bus. Me dio para ver el partido del Zaragoza y alguno más. El Sporting está en una gran dinámica desde la llegada de Borja Jiménez. Es importante que el cambio en el banquillo se haya iniciado con victorias. Refuerza mucho", subraya.

Álvaro Vázquez, con Olivia, en el campo del Arenas. / Foto cedida por Álvaro Vázquez

Álvaro Vázquez recuerda que "el fútbol no espera a nadie" en referencia a las dificultades de dos históricos como Sporting y Zaragoza para volver a Primera y habla de "cautela" a la hora de valorar metas ambiciosas en clave rojiblanca. "Lo que importa es estar arriba en mayo. Es prematuro hablar ahora de hasta dónde puede llegar el Sporting. Lo importante es que el equipo sea capaz de aprovechar y alargar todo lo posible esta buena racha de resultados", destaca. En cuanto al próximo rival, considera que el 0-5 sufrido ante la Cultural puede pasarle factura porque "reponerse de partidos así es complicado. Además con consecuencias añadidas como dos expulsados. A ver cómo les sienta a ellos el cambio de entrenador".

En Gijón estuvo año y medio, mientras que en Zaragoza sumó una sola temporada. "Le tengo más aprecio al Sporting", dice el catalán, que saca lo positivo de ambas experiencias. "La etapa de Zaragoza me ayudó a hacerme un futbolista más duro a nivel mental. No estaba preparado para todo lo que viví a nivel externo", explica de una etapa rodeada de críticas en la que firmó diez goles "en una campaña en la que superé tres lesiones. En lo individual estuve bien, pero en lo colectivo...". En cuanto a su paso por el Sporting, recuerda "un año y medio muy potente en lo personal. Desde superar la pandemia, que me privó de disfrutar más de la afición, que la sitúo entre las mejores que he visto en el fútbol, hasta conocer a mi actual pareja. En lo futbolístico hubiera cambiado mi relación con José Alberto López (su primer entrenador en Gijón). Me faltó hablar con él cara a cara desde el principio, saber qué quería de mí para encajar mejor. Creo que de haberlo hecho quizá hubiera cambiado todo. No competí tanto como me hubiera gustado".

A sus 34 años y tras una carrera que le ha llevado a estar "desde los 18" en el ámbito profesional, Álvaro se ve "unos años más" haciendo goles mientras ve crecer a Olivia. "Después, ya veremos si sigo ligado a este mundo, pero cada vez me parece más complicado ser entrenador. Manejar un vestuario es muy complejo. Ya es difícil mantener la cabeza ordenada de uno mismo, como para hacerlo con una plantilla entera", comenta antes de despedirse con un mensaje para la afición del Sporting. "Han demostrado que están en las malas y en las buenas. Están siempre. Disfrutar de El Molinón como futbolista del Sporting es algo único", concluye.