"Jugar con libertad, confianza y cariño": así son las claves del "efecto Jiménez" en el Sporting para Gelabert

César Gelabert recibió este miércoles en Mareo el premio al jugador “Cinco estrellas” del Sporting durante el pasado mes de septiembre. El galardón, entregado por Mahou a través de los votos de la afición rojiblanca, distingue a un futbolista capital tanto en la etapa de Asier Garitano, como en la recién estrenada por Borja Jiménez. Es el tercero desde su llegada al Sporting, segundo consecutivo. “Es un premio individual, pero soy un jugador de equipo y se lo merecen todos. Lo agradezco a la afición”, señaló.

El vestuario. "Veniamos de cinco derrotas y fueron semanas difíciles para ganar confianza y venir a entrenar. Borja y su cuerpo técnico nos han transmitido confianza, cariño y tranquilidad. Están saliendo las cosas".

Cambio en el campo. "El día del Racing esa presión arriba, sobre todo en la primera parte, llegamos a tapar su salida del Racing. Pero tampoco ha cambiado mucho, lo que pasa es que en el fútbol unas veces entra y otras, no".

Duba y Otero. "Tanto Duba como Otero son jugadores excepcionales. Lo han demostrado en la categoría. Sus estadísticas son asombrosas desde el año pasado. Estoy contentísimo por el estado de forma de ambos".

Su rol. "Con Asier jugamos conmigo más de mediaputa y con Borja, más un 4-4-2. Sigo en esa zona. Es verdad que el otro día tras el descanso me metió como falso 9, pero no ha sido una gran modificación".

De permanencia, a play-off. "Es así esta liga. Lo vimos en Valladolid con lo difícil que es ganar allí. Esta joranda el Racing viene de perder y gana al Deportivo, el Cádiz pierde en casa ante el Burgos... No hay que pensar más allá del domingo, ante el Zaragoza".

El rival, con nuevo entrendor. "Más avisados que podemos estar. Sabemos el nivel de alerta que tenemos que tener. El Molinón será una caldera, como siempre. A intentar sacar los tres puntos como sea".

El "plan Miami". "Esa parcela no me toca a mí".

Las claves de Borja. "Desde que llegó nos ha transmitido confianza. Nos deja jugar con libertad. Se está viendo la mejor versión de cada jugador. Esa tranquiidad la llevas al campo. Se notó en Valladolid un equipo más vertical, más certero, de más combinación. Ese cariño y ese orden permitirá ver un Sporting capaz de ganar más que perder".