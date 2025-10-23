Las peñas del Sporting ponen nota al Sporting de Borja Jiménez: mismo sentir en Llanera, Grado y Gijón

"Nadie esperaba estas dos victorias consecutivas". Los triunfos ante Racing de Santander y Valladolid han recuperado el optimismo entre la afición del Sporting. Se nota entre las peñas que, esta semana, están de celebración por diferentes motivos. Son los casos de las peñas Ferrero de Grado, El Cruce de Llanera y Puerta 9, de Gijón. "La llegada de Borja Jiménez ha devuelto la ilusión a la gente y al equipo", coinciden de cara al duelo de este domingo, ante el Zaragoza.

La peña sportinguista Ferrero, de Grado, con Enzo, en el centro. | RSG

"Hay que ponerle un diez al entrenador. Al menos, hasta el momento. Estamos un poco subiditos todos, pero es que hacía mucho que no se ganaba a rivales como el Racing o el Valladolid", dice Juan Luengos, presidente de la peña El Cruce de Llanera. Un colectivo afiliado a la Federación de Peñas que celebró su décimo aniversario en la cafetería El Ñeru con amplia y notable representación del club. David Guerra, presidente ejecutivo, acudió acompañado de los futbolistas Pablo Vázquez y Álex Corredera. Todo, en un ambiente en el que "hay confianza en ganar también al Zaragoza".

Un momento del décimo aniversario de la peña El Cruce de Llanera. | LNE

"A Garitano se le echó por partido y medio, pero lo cierto es que se necesitaba un cambio", advierte David Gómez, presidente de la peña Puerta 9. Este colectivo, con más de una treintena de socios, festejó su quinto aniversario en el restaurante El Duque. Lo hizo en compañía de Róber Canella, José Antonio Redondo y el presidente de Unipes, Gustavo Alonso. "Hay cierto miedo en pinchar porque el Sporting siempre resucita a equipos muertos, pero creo que se va a alargar la racha. Ante el Zaragoza hay que ganar, sí o sí. Otra cosa es lo que pase ante la Unión Deportiva Las Palmas", añade David Gómez.

Interviene Abel González, "Abel Anzo", como le conocen, en la peña sportinguista Ferrero, en referencia al pueblo de Grado donde reside. "Grao es rojiblanco", subraya, antes de valorar el efecto positivo de la llegada de Borja Jiménez al banquillo. "Ha vuelto la ilusión porque se ve que el equipo está espabilando. El de Zaragoza es uno de esos partidos trampa, pero hay nuevas ideas y confianza. Creo que se va a sacar adelante", dice el vicepresidente de un colectivo con una extraordinaria salud. "Somos 120 socios a los que hay que sumar algo más importante: tenemos también otros veinte socios más entre niños y niñas. Somos la segunda peña más numerosa fuera de Gijón. Cada domingo nos juntamos con los de Cornellana y Salas para ir en autocar a El Molinón. No fallaremos ante el Zaragoza", concluye con la esperanza de encadenar la tercera victoria.

El Sporting y la Federación de Peñas Sportinguistas han retomado contactos con el protocolo que rige la relación entre la entidad y sus aficionados de fondo. Tras la negativa a firmarlo por parte del colectivo presidido por Jorge Guerrero, en las últimas semanas se han reactivado las conversaciones. El Molinón de Plata ha sido otro de los temas a tratar.