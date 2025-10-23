Vídeos de los goles del ex del Sporting Djuka en su doblete para tumbar a uno de los equipos de Pachuca
El balcánico suma siete tantos y lidera una victoria vital para mantener a su equipo en la lucha por entrar en el play-in por el título
O. N.
Si el derbi asturiano tiene en la propiedad de Sporting y Oviedo un duelo entre los grupos mexicanos Orlegi y Pachuca, en México ese pulso se amplía entre los clubes que también controlan ambos conglomerados. Atlas, propiedad de Grupo Orlegi, y León, del que es dueño Grupo Pachuca, se midieron en la madrugada de este jueves dentro del torneo apertura del campeonato doméstico. Un enfrentamiento con un ex del Sporting como gran protagonista. Djuka lideró el triunfo en casa de los tapatíos, al ser el autor de los dos tantos con los que los puntos se quedaron en casa ante "La Fiera", como es conocido León (2-0).
El doblete conseguido por Djuka ante León dio una victoria vital en el objetivo de Atlas de alcanzar el play-in por el título o repechaje (una fórmula que permite a los equipos que se quedan entre séptimo y décimo puesto en la fase regular, disputar una eliminatoria entre ellos para sumarse a la fase final por el título, en la que tienen plaza asegurada los seis primeros de la clasificación). Un objetivo al que aspira el equipo dirigido por Diego Cocca, que ha vuelto a México tras su experiencia, la pasada campaña, en el banquillo del Valladolid. La destacada actuación del delantero balcánico también amplió un gran momento de forma que se resume en los siete tantos que lleva en este torneo apertura en trece partidos.
