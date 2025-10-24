Borja Jiménez, entrenador del Sporting, sobre apuntalar la defensa: "Mantener la portería a cero no me preocupa mientras hagamos un gol más que el rival"

En busca de la tercera victoria consecutiva, Borja Jiménez reflexiona sobre lo que ha cambiado el equipo en estas tres semanas. Lo tiene claro, poniendo el foco en la mejora anímica de la plantilla insuflada por las victorias. El Zaragoza, rival para este domingo (18.30 horas) recuerda algo a ese Sporting necesitado de ánimos, aunque en una situación algo más crítica. El técnico abulense desvió esos rumores de que pudo haber recaído en el conjunto aragonés y aseguró que, pese a que es el primer encuentro de Rubés Sellés al frente, ha podido informarse sobre sus planteamientos. Aunque para Jiménez lo importante sigue siendo lo que plantee su equipo.

Trabajo semanal. Hemos buscado información en cuanto a lo que puede ser el rival, estilo de juego del entrenador, también hemos visto partidos anteriores suyos. Sobre todo conocer las características individuales de los futbolistas, ya que no cambian tanto independientemente de quién sea el entrenador. El futbolista tiene unas condiciones y unas características que son las que nosotros a nivel ofensivo tenemos que explotar. Hemos intentado buscar y tenemos información, hemos visto partidos suyos a nivel particular, hemos visto todos los partidos que ha jugado el Zaragoza también, pero hemos aprovechado esta semana para incidir bastante en las cosas que tenemos que mejorar, cosas que no nos ha dado tiempo todavía a trabajar.

Respeto al Zaragoza. Es un partido igual que los anteriores, porque considero que el Real Zaragoza tiene probablemente una de las mejores plantillas de la categoría, independientemente de dónde estén ahora. No se nos tiene que olvidar que hace 15 días podíamos estar en una situación muy similar. Lo importante es lo que podamos hacer nosotros. Tenemos muy claro que tiene la misma importancia que el día de Santander o el de Valladolid, porque insisto mucho, es un gran club y un gran equipo que las circunstancias les ha llevado a estar ahí abajo, pero que tiene jugadores suficientes para ganar en cualquier campo y ante cualquier rival. Así que con la misma alerta y la misma capacidad de trabajo y de intención de hacer las cosas bien que cualquier otra semana. Esta categoría tiene esa capacidad de que está muy igualada y que cualquiera puede ganar. Nosotros, en el Molinón, con nuestra gente, tenemos que ser un equipo muy sólido.

Portería a cero. No me preocupa absolutamente porque mientras hagamos un gol más que el rival estaremos muy contentos todos los días. Hemos trabajado situaciones de juego que no habíamos podido preparar desde reinicios, situaciones más de bloque alto ante diferentes estructuras, situaciones de bloque medio, hemos incidido mucho en la primera fase del juego en cuanto a iniciación y metiendo algún movimiento también en última fase para la gente de segunda línea. Lo que es crear un modelo de juego que normalmente, te lleva dos o tres años. Trabajos individuales como hemos hecho hoy con los atacantes, el lunes con los defensores. Ir dando pequeños matices al grupo de lo que queremos que sea.

¿Aguantará la gasolina? Siempre aguanta. Puedes tener miedo a que no aguante, o las ganas de que no pare nunca. Esto es como cada uno afronte las cosas en la vida, miedo ninguno. Si ellos están bien jugarán, habrá momentos del año que no jugarán y entonces vendrá el descanso, porque estos son estados de forma, No es algo que nos preocupe.

Jugadores de banquillo. Tienen que entender que el equipo está en buen momento, que el compañero lo está haciendo bien. Desde nuestra parte, el trabajo con ellos es el de mejora, estar cercanos al futbolista que no participa para que se sienta importante, trabajos individuales para reforzar su confianza de cara al gol, estando pendiente, pero de la misma forma que con el que juega. Hay que entender que el que está participando menos puede estar más sensible a algunas cosas y hay que darle un poco más de cariño, pero nada raro.

Tiempo de juego efectivo. Es algo que percibí, aunque en mi primer partido en casa se quejaron de ello, luego quedó demostrado que no era así, que fue el tercer partido con más minutos disputados.

Posible fichaje por el Zaragoza. Es un halago que en equipos tan grandes como el Zaragoza pueda aparecer mi nombre, igual que cuando sonó aquí es muy positivo, pero la realidad es que no ha habido absolutamente nada, ni en verano ni ahora, pero ni una llamada. Entiendo que forma parte del business y de todo esto, pero la realidad es que no ha habido nada. Supongo que la gente, por la relación de afecto que tengo con Txema, lo haya podido vincular, creo que es muy bueno en lo suyo, pero la realidad es que no ha habido nada. Ni en verano, que creo que tenía un entrenador, si no me equivoco, que era Gabi, ni ahora tampoco, no ha habido ninguna llamada.

Fichaje de un portero. No lo valoramos. A Christian lo vamos a tener muy pronto con nosotros y con Rubén, con Iker, Mario, que está entrenando con nosotros, tenemos la portería muy bien cubierta y estamos muy tranquilos.

Justin Smith. Es un futbolista que hasta el último momento no hemos tenido toda la información buena de él, de campo, de poder verlo, porque no había tenido mucha participación. Lo conocía del año pasado, de esa fase donde él participó en el primer equipo del Espanyol. Es un jugador con una capacidad importante de hacerse ancho y largo, tanto para atacar como para defender. Le estamos insistiendo mucho en esos puntos donde él puede mejorar a través del pase, pero tiene una cosa muy buena, que es capaz de eliminar jugadores en conducción, que físicamente creo que es un perfil de futbolista que se complementa muy bien.

Plantilla del Zaragoza. Creo que es muy buena. Si te pones a analizar jugador por jugador, son futbolistas, muchos con pasado en Primera División, en Segunda División con muy buenas temporadas, jugadores que cuando han salido al mercado se han pegado por ellos muchos equipos de la categoría. Eso quiere decir que el trabajo que se ha hecho allí es bueno. Y en cuanto al míster, a Rubén en este caso, sí tenemos muchísima información de lo que él ha hecho como entrenador, de cuáles son sus características, de cómo le gustan sus equipos. Tenemos más de 10 partidos de los últimos que ha disputado, o sea, tenemos muchísima información. Pero hemos priorizado esta semana en seguir creciendo en nuestro modelo.

La dificultad de entrenar a un histórico. Esta misma rueda de prensa en Zaragoza al inicio de temporada es de ascenso, en Coruña es de ascenso, en Santander es de ascenso, en Valladolid también o Málaga. Lo bonito que tiene esta categoría es que cuando inicia la competición hay 16 equipos que quieren ascender, cuatro que quieren salvarse y otros dos que no quieren pasar apuros.

Presión. Zaragoza y Sporting, probablemente sean de los más históricos del fútbol español y tengo la suerte de estar en uno de ellos. Es uno de los motivos por los que vine aquí, por esa presión. A mí me gusta, me gusta la repercusión, que me apretéis, que me preguntéis, todo esto me encanta. Para mí es algo muy positivo y que me ayuda y me enseña.

Su clave del éxito. Es ser muy coherente en los mensajes, no salirse nunca del mensaje que uno cree que es el adecuado y darle esa forma tan lineal al día a día de los equipos. Cuánto puede pesar o no ser histórico no lo sé porque no es algo que se pueda demostrar de ninguna manera.

Falta de gol desde el banquillo. Preocupación ninguna. Es cierto que con el minutaje que hemos ofrecido en estas dos primeras semanas a los suplentes es muy difícil que tengan una incidencia trascendental o que se pueda valorar en cuanto a datos de alguna manera. Es imposible. ¿Qué va a hacer Nacho el otro día en cuanto a poder generar un gol? Es muy difícil. Va más en mi deber en este caso que en el del futbolista. Lo que tenemos que valorar es cuando entran, no la importancia que tengan en los datos, sino lo que aporten al equipo. Pablo el otro día, cuando entró por Gaspar, que lo hizo muy bien. Nacho, esos últimos ocho, que entró muy bien al partido y no es fácil.

Cambios en los jugadores. Tenemos al futbolista algo más liberado, pero no por nada en concreto, sino porque las victorias te llevan a mentalmente a estar más preparado y más convencido de que las cosas van a ir bien. El aspecto mental en el deporte en general es fundamental para ganar, como uno afronta un duelo, como uno afronta una situación de remate, como uno afronta una situación defensiva, es fundamental. En ese aspecto el equipo ahora, por los resultados, por algún matiz que hayamos dado nosotros, es mejor y eso es lo realmente importante, que el nivel futbolístico de cada jugador dentro del grupo sea mayor y creo que uno de los factores más importantes es su cabeza.