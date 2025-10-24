El canterano del Sporting Mario Ordóñez, renovado hasta 2029

El Sporting anunció ayer la renovación de uno de los porteros de la cantera. Mario Ordóñez Álvarez (Gijón, 15-7-2006), junto a estas líneas, amplía su vinculación con el conjunto rojiblanco hasta 20209. El meta rojiblanco amplía una etapa iniciada con su incorporación, con tan solo 9 años, a las categorías inferiores del club.

Mario llegó al Sporting procedente de los equipos de pista del TSK Roces. Durante las últimas campañas ha ido progresando en la Escuela de Fútbol de Mareo, con un paso por el Lealtad. Actualmente acumula tres partidos con el Sporting Atlético.