El canterano del Sporting Mario Ordóñez, renovado hasta 2029
El guardameta gijonés llegó a Mareo con 9 años tras iniciarse en el Roces y en su formación también formó parte del Lealtad
El Sporting anunció ayer la renovación de uno de los porteros de la cantera. Mario Ordóñez Álvarez (Gijón, 15-7-2006), junto a estas líneas, amplía su vinculación con el conjunto rojiblanco hasta 20209. El meta rojiblanco amplía una etapa iniciada con su incorporación, con tan solo 9 años, a las categorías inferiores del club.
Mario llegó al Sporting procedente de los equipos de pista del TSK Roces. Durante las últimas campañas ha ido progresando en la Escuela de Fútbol de Mareo, con un paso por el Lealtad. Actualmente acumula tres partidos con el Sporting Atlético.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- Espectacular incendio en Avilés: las llamas ponen en peligro el parking de un conocido supermercado
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
San Martín es la fiesta del cine
Contenido ofrecido por Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio