La previa de Josu Uribe del encuentro entre Sporting y Zaragoza: un partido para no equivocarse

Jornada 11 de la Segunda División con la visita a El Molinón de todo un histórico de nuestro fútbol como es el Real Zaragoza. Seis Copas del Rey junto a una Recopa y una Copa de Ferias a sus espaldas, y 58 temporadas en Primera División, le hacen ser uno de los clubs más importantes de nuestro fútbol. Del pasado no se vive y los maños llevan ya la friolera de 13 temporadas consecutivas en la división de plata, sorprendentemente, casi siempre peleando la categoría y con muy pocas opciones de ascenso.

Una presión brutal de todo su entorno y un continuo vivir de tiempos pasados les hace que, año tras año, no valga ningún jugador y todos los técnicos no tienen nivel para el club. Hasta el punto de que un icono como Víctor Fernández fue capaz de abandonar el barco.

Creo que afición, prensa y club deben de darle una vuelta a todo y pensar que ahora mismo son un equipo de Segunda División y no precisamente de los mejores. Con mucha humildad y trabajo, y sobre todo huyendo de la historia, se podrá volver a ser el club que fue, con una enorme masa social detrás.

En la parcela deportiva, un hombre como Txema Indias, que viene avalado por un gran trabajo en el Leganés. Las declaraciones en la presentación del nuevo técnico, dejando ver que ha confeccionado una buena plantilla a la que el anterior técnico no supo sacarle jugo, para mí son muy desafortunadas. Creo que la simbiosis del director deportivo y el entrenador son clave para el funcionamiento de un equipo y los trapos sucios se lavan en casa. Pero el verde es el que pone a cada uno en su sitio, da y quita razones y evalúa el trabajo de todos.

Ha incorporado un técnico de su confianza como es Rubén Selles, sin ninguna experiencia en el fútbol profesional español, con experiencia en Inglaterra en Liga One (Primera RFEF) o Championship (Segunda División) y no precisamente con grandes resultados. Pero dejemos que el balón y el juego dicten sentencia sobre su trabajo, y veremos si el problema era solo de técnico o de confección de plantilla.

Una plantilla, para mí, mucho peor que la de la temporada pasada, que le costó un mundo eludir el descenso. Han perdido jugadores en ataque como Liso, Aketxe y Azón, muy importantes la campaña pasada, y no los han reemplazado con jugadores de nivel.

Han dejado salir jugadores clave como los defensas Jairo, Vital o Lluis López y lo han notado en fase defensiva. Incorporaciones importantes para la categoría como Insua, Moyano, Rado, Tachi, Pomares y Paulino, de momento, ninguno, ha dado el nivel esperado. Jugadores importantes en ese medio campo como Franco, Raúl Guti, Keidi, Toni Moya y Paul tienen nivel de sobra para la categoría, pero de momento no han sido capaces de llevar el timón del barco. El ataque, para hombres como Dani Gómez, Soberón o Kodro, que de momento tampoco han dado el nivel esperado.

Un equipo con muchísimos problemas en las dos áreas. Es el equipo más goleado y el menos goleador. En ataque les cuesta un mundo hacer gol y no han sido capaces de manejar un buen ataque organizado ni un juego de transiciones rápidas, siendo un equipo muy previsible.

En defensa, un equipo con muchos problemas para ganar duelos, para robar alto y que con la presión que llevan han cometido un montón de errores individuales y colectivos. Es un equipo que sufre mucho con la velocidad y las transiciones del rival.

El Sporting, a día de hoy, es mucho mejor equipo en todos los valores de un partido de fútbol, pero no olvidarse de dónde se viene y lo que ha costado recuperar la línea correcta. Mantener los índices de confianza, pero elevando, si cabe más, la intensidad y la agresividad del juego, y seguir siendo un equipo cada día mejor con la pelota. El resto se lo dejamos a El Molinón. El Zaragoza creo que solo sobreviviría el domingo si el Sporting es un equipo confiado y cómodo que cree que va a ganar al colista con muy poco.

Partido para empezar a mirar para arriba, con la ventaja de tener dos partidos consecutivos de local, pero también, partido para no equivocarse.