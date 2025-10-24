Rubén Sellés, nuevo entrenador del Zaragoza: "El Sporting tiene una idea muy clara"

Al frente del Zaragoza en su visita a Gijón estará un doble debutante en el banquillo. El de El Molinón será el primer partido de Rubén Sellés a los mandos del conjunto aragonés, pero también su estreno en Segunda División. En la comparecencia previa al encuentro y como ya dejó ver en su presentación, Sellés dejó claro que llega a Gijón a por la victoria, pero no consiguiéndola de cualquier forma. "Que necesitamos puntos es una obviedad, el cómo lo vamos a hacer es lo que marca la diferencia", sentenció el técnico valenciano que tiene ante sí la papeleta de sacar al Zaragoza del farolillo rojo.

En una situación muy similar a la de Borja Jiménez hace unas semanas, reconoció la labor de su homólogo rojiblanco. "Han hecho las cosas bien con el cambio de entrenador, tienen una identidad muy clara, la idea también y vamos a un estadio donde se compite bien, con un buen ambiente", reconoció el técnico.

Su estilo, pese a que pueda ser desconocido para el público general, es bastante claro y así lo dejó ver en sus palabras. "Me gusta la presión alta, pero soy consciente de que esa presión agresiva necesita de ese trabajo de base que hace que igual no estemos en ese momento para desarrollarla. O sí", dejó caer en rueda de prensa.

Son tres las derrotas consecutivas que lleva el equipo, una dinámica negativa a la que se suma estar de colista. Pese a que no quiso desvelar el once que tiene en mente, sí que dejó caer que su plan pasa por fortalecer la medular. "Vamos a intentar tener siempre los mismos principios, por encima del sistema, vamos a tener un centro del campo poblado, dominando allí y que después tengamos llegada", describió.

Y al igual que Jiménez cuando llegó, se ha centrado en reforzar mentalmente a sus jugadores mediante situaciones cómodas de juego. "Hay que intentar olvidarse del entorno, de la posición en la tabla, afirmar nuestra identidad y ser muy competitivos", añadió Sellés.