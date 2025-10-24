El Sporting y un duelo más que centenario ante el Zaragoza

Son dos gigantes dormidos, peleados en su intento de regresar a Primera División. El Sporting recibirá este domingo a un Zaragoza convertido en su rival preferido. La estadística habla de que es el equipos al que más veces se ha enfrentado en su historia, con datos que alcanzan, al menos, los 112 enfrentamientos entre Liga y Copa. Un balance en el que salen ganadores los baños. 30 han sido las victorias gijonesas, y 42 las blanquillas, completándose los datos con 40 empates. Ahora, ambos necesitan ganar, por diferentes motivos, y similares urgencias.

Hablan los números de un primer partido liguero entre Sporting y Zaragoza en Segunda División, en 1935, con rotunda victoria de los de casa en El Molinón (3-0). Fraisión, Meana y un tanto en propia puerta de Gómez abrieron los choques entre dos clubes que llevan demasiado tiempo lejos de la mámixa categoría. El Sporting encadena nueve campaña consecutivas en la división de plata, por las trece de un Real Zaragoza especialmente tocado a estas alturas del campeonato. Colista, con solo seis puntos, en su visita a Gijón estrenará a su tercer entrenador esta campaña: Rubén Sellés.

Si al Zaragoza le urge ganar para recortar los cinco puntos de diferencia con los puestos de salvación, el Sporting necesita ampliar su buen momento para escalar puestos y creer en que puede volver a mirar hacia lo más alto de la tabla. La llegada de Borja Jiménez, entrenador que estuvo en la órbita de los maños, ha sido un balón de oxígeno para un cuadro gijonés abonado a la derrota. Tras cinco consecutivas, el relevo en el banquillo suma dos triunfos ante rivales del calado de Racing de Santander y Valladolid. Enlazar un tercer triunfo, como sucedió en el inicio de la actual temporada, es el objetivo para un tramo del calendario que dará opción a engancharse a todo. Al Zaragoza le seguirá un nuevo partido en El Molinón, ante la Unión Deportiva Las Palmas, con la Copa ante el Caudal de por medio.

La oportunidad de aprovechar el respaldo de El Molinón se tiene bien presente en el vestuario rojiblanco. El Sporting ha conseguido sumar en sus partidos de casa una media de asistencia en torno a los 22.000 espectadores. En esos números se situará el respaldo al equipo ante el Zaragoza. La jornada estará precedida, además, de la «Fan zone» abierta, desde las 12.00 horas, en el recito ferial Luis Adaro, junto al municipal gijonés. Un espacio en el que se habilitarán diferentes actividades con el Sporting y el fútbol como protagonista para vivir la previa del duelo ante el cuadro zaragocista. También habrá algún invitado especial.

Joel Álvarez, luchador de artes marciales mixtas, estará firmando autógrafos a partir de las 13.00 horas, participando después como invitado en un nuevo programa de «La Tribuna de El Molinón» con los jugadores del Sporting Genuine. Borja Jiménez, quien junto a Txema Indias, actual director deportivo del Zaragoza, construyó el último ascenso a Primera División del Leganés, ya prepara el encuentro con todos sus jugadores a disposición, a excepción del lesionado Christian Joel. El entrenador rojiblanco ya ha sumado al grupo a Dubasin y Nacho Martín, que iniciaron la semana a menor ritmo que el resto de sus compañeros. También vuelve a estar disponible Kevin Vázquez, una vez cumplida su sanción en Valladolid por la roja vista ante el Racing de Santander.

Borja Jiménez tiene por delante dos sesiones más para acabar de perfilar el once. El Sporting sumó en sus últimos tres enfrentamientos ante el Zaragoza en El Molinón. Lo hizo con dos victorias, la última conseguida la temporada pasada con un gol de Guille Roas, y un empate. Para encontrar el último triunfo visitante en los duelos ante los maños en el municipal gijonés hay que remontarse a 2022. Grau había adelantado al Zaragoza y Djuka empató en tiempo añadido. Iván Azón, dos minutos después, marcó la diferencia.