Goleada del Sporting al Oviedo en el derbi de División de Honor (4-0)

El cuadro que dirige Marcos Landeira fue dueño y señor del derbi en División de Honor ante un Real Oviedo que gracias a una gran actuación de su portero, Álvaro Rodríguez, no salió de Mareo con más tantos encajados.

Álvaro Suárez aprovechó un balón suelto dentro del área para abrir la lata, Balan puso a correr a Nico Riestra minutos después consiguiendo el extremo subir el 2-0 al marcador y Dani Paul, tras una gran jugada individual puso el 3-0 con el que se llegaría al descanso.

Tras el paso por vestuarios la tónica no cambió en absoluto, anulando el linier el 4-0 de Marco por fuera de juego, teniendo que volver a ser Dani Paul el que apareciera para sumar un doblete que se convertía en el 4-0 para los sportinguistas, resultado con el que se terminaría el choque con una amplia victoria rojiblanca en Mareo.