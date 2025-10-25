Goleada del Sporting al Oviedo en el derbi de División de Honor (4-0)
Los rojiblancos arrollan al conjunto azul en Mareo con goles de Álvaro, Nico Riestra y un doblete de Paul
D. Blanco
El cuadro que dirige Marcos Landeira fue dueño y señor del derbi en División de Honor ante un Real Oviedo que gracias a una gran actuación de su portero, Álvaro Rodríguez, no salió de Mareo con más tantos encajados.
Álvaro Suárez aprovechó un balón suelto dentro del área para abrir la lata, Balan puso a correr a Nico Riestra minutos después consiguiendo el extremo subir el 2-0 al marcador y Dani Paul, tras una gran jugada individual puso el 3-0 con el que se llegaría al descanso.
Tras el paso por vestuarios la tónica no cambió en absoluto, anulando el linier el 4-0 de Marco por fuera de juego, teniendo que volver a ser Dani Paul el que apareciera para sumar un doblete que se convertía en el 4-0 para los sportinguistas, resultado con el que se terminaría el choque con una amplia victoria rojiblanca en Mareo.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
- EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer
- Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa