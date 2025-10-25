Un particular combate de conocidos en el Sporting-Zaragoza: el tercer asalto del duelo entre Otero e Insua

El combate está servido. Juan Otero y Pablo Insua volverán a verse las caras este domingo en El Molinón en un enfrentamiento en el que el cafetero parte con la ventaja del escenario a su favor, mientras que el gallego, que se sabe todos los trucos de su contrincante, intentará pararlo tirando de veteranía. Ambos compartieron la camiseta rojiblanca durante dos años, llegaron a la vez y, en ambos casos, se convirtieron en indiscutibles en dos campañas dispares para los intereses del Sporting.

En el lado rojiblanco, Otero se ha convertido en todo un estandarte en la orilla del Piles y a sus 30 años ha encontrado la estabilidad en su carrera que había buscado en seis equipos anteriormente. Esta temporada, está siendo la de consagración para un Otero que, paradójicamente, en la punta del ataque es donde está sacando un filón para repartir asistencias desde la banda. Los números hablan por sí solos, con diez partidos, dos goles y siete asistencias.

Le estaba costando encontrar portería, pero pudo desquitarse por partida doble en Valladolid. No será el único que tendrá que tener atado Insua, ya que el colombiano llega escudado por Gelabert y Dubasin. El tridente de moda en Segunda.

En la esquina blanca, el central gallego está siendo una de las pocas notas positivas de los aragoneses, que llegan a Gijón en crisis y con Rubén Sellés como tercer entrenador en once jornadas. Insua terminó su contrato en Gijón hace dos campañas, poniendo rumbo a Granada donde tuvo un rendimiento con luces y sombras.

Tras llegar a un acuerdo, rescindió su contrato, al que le quedaba un año más, con los nazaríes y se incorporó al Zaragoza, que está atravesando uno de los peores comienzos de liga que se le recuerdan. Con Gabi a los mandos estaba siendo indiscutible y también se espera que sea pieza fundamental para el esquema de Sellés, que lo dejó apartado a principios de semana por exceso de carga de trabajo.

La picardía de Insua

Será la tercera vez que Otero e Insua se ven las caras desde que dejaron de ser compañeros. En las dos anteriores, la moneda cayó para el lado del gallego con los dos enfrentamientos entre Sporting y Granada, aunque el colombiano pudo marcar en el partido en El Molinón con un espléndido remate de cabeza, una de sus marcas registradas. En esta ocasión, Insua se presenta junto al Zaragoza, en El Molinón. Para muchos sportinguistas (y también zaragocistas) esta combinación de factores les hace acordarse de lo que ocurrió hace dos años, precisamente en una jornada 11 de liga.

Era 14 de octubre, temporada 23-24. Sporting y Zaragoza se veían las caras. Djuka cumplía 200 partidos de rojiblanco en un comienzo de campaña de menos a más. Al borde del descanso Maikel Mesa adelantó a los aragoneses e Iván Azón amplió la ventaja a falta de un cuarto de hora del final. Ramírez movió el banquillo y sacó a Campuzano que en el minuto 86 acortaba distancias. Todavía se podía sumar algo.

Tras intentarlo con más ímpetu que acierto, el colegiado añadió nueve minutos. A falta de dos para el final, el portero Gaëtan Poussin amasaba la pelota después de atajar un córner. Lo que no sabía es que, a su espalda, se escondía agazapado un Insua esperando su oportunidad. La tuvo.

El francés dejó el balón en el suelo al mismo tiempo que el zaguero se lanzaba a por él. Dos toques bastaron para poner el empate. El gol de Insua insufló de ánimos a una plantilla que llegaba de perder en Santander y que no volvió a conocer la derrota hasta diciembre, tumbando por el camino al Villarreal en Copa del Rey e impulsando lo que a futuro fue la clasificación para el play-off.