Toda la plantilla rojiblanca disponible y Christian Joel, más cerca de volver

El Sporting se ejercitó en la penúltima sesión antes del encuentro contra el Zaragoza que se disputará este domino, 18.30 horas, en El Molinón. Borja Jiménez pudo contar, de nuevo, con todos sus jugadores de campo disponibles, siendo Christian Joel Sánchez la única baja de la primera plantilla.

En el apartado de recuperaciones, Jiménez aseguró que Jesús Bernal continúa evolucionando de manera favorable junto a sus compañeros, con los que lleva entrenando varias semanas, y confía en tenerlo disponible lo antes posible. Christian Joel, por su parte, ha iniciado trabajo individual y se confía en que pueda ir aumentando la carga paulatinamente para reincorporarse en cuando sea posible a la dinámica del equipo.

Kevin Vázquez vuelve tras cumplir sanción y las molestias de Guille, que sigue portando el vistoso vendaje en su pierna derecha, no le han lastrado para acompañar al resto de la plantilla. El equipo tendrá una última sesión de entrenamientos hoy a las 10.15 horas, a puerta cerrada, para ultimar detalles de cara al choque ante el Zaragoza.

Los aragoneses, con Rubén Sellés debutando en el banquillo, cuentan con varias bajas por sanción como la de Paul Akouokou o Juan Sebastián, expulsados en la derrota ante la Cultural Leonesa. Tampoco se esperan en la convocatoria a los lesionados Paulino de la Fuente y Keidi Bare.