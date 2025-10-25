El Sporting homenajeará al fallecido Espinosa en el partido contra el Zaragoza
Se realizará un minuto de silencio antes del comienzo del encuentro
C. T.
El Sporting ha querido tener un detalle con Espinosa, exjugador del Sporting recientemente fallecido, para el encuentro que disputará este domingo en El Molinón ante el Zaragoza. Desde el club se ha informado de que antes del comienzo, se llevará a cabo un minuto de silencio por su memoria.
José Manuel Espinosa, leyenda del club rojiblanco, tenía 66 años cuando falleció. Durante seis temporadas militó en el Sporting, entre 1982 y 1988, tras llegar del Real Madrid. Disputó 206 partidos oficiales, todos en Primera División y anotó dos goles.
Natural de San Bartolomé de las Abiertas, de Toledo, se hizo un nombre internacional por ser capaz de anular a Diego Armando Maradona en la visita del Fútbol Club Barcelona a El Molinón, en la temporada 83-84. Boskov situó al defensa pegado al astro argentino. Aquel 0-0 secando al "Pelusa" terminó siendo el partido que marcó su carrera en el Sporting.
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Celso Roces, organizador del Rally Princesa, condenado a 3 años y medio de cárcel por falsedad documental y apropiación indebida
- EN IMÁGENES: El hotel de la Reconquista se convierte en el epicentro de los premios "Princesa" en las horas previas a la ceremonia
- Final feliz para las cabras enriscadas en Somiedo gracias a la intervención de los bomberos: 'Están bien, no paran de comer
- Un vestido customizado de una popular marca de moda de menos de 50 euros: así fue el look de Leonor en la ceremonia de los premios 'Princesa