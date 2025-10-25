El Sporting homenajeará al fallecido Espinosa en el partido contra el Zaragoza

El Sporting ha querido tener un detalle con Espinosa, exjugador del Sporting recientemente fallecido, para el encuentro que disputará este domingo en El Molinón ante el Zaragoza. Desde el club se ha informado de que antes del comienzo, se llevará a cabo un minuto de silencio por su memoria.

José Manuel Espinosa, leyenda del club rojiblanco, tenía 66 años cuando falleció. Durante seis temporadas militó en el Sporting, entre 1982 y 1988, tras llegar del Real Madrid. Disputó 206 partidos oficiales, todos en Primera División y anotó dos goles.

Natural de San Bartolomé de las Abiertas, de Toledo, se hizo un nombre internacional por ser capaz de anular a Diego Armando Maradona en la visita del Fútbol Club Barcelona a El Molinón, en la temporada 83-84. Boskov situó al defensa pegado al astro argentino. Aquel 0-0 secando al "Pelusa" terminó siendo el partido que marcó su carrera en el Sporting.