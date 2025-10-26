Borja Jiménez, la polémica roja a Duba y la victoria "de equipo" del Sporting: "El Molinón fue el jugador que nos faltaba"

Borja Jiménez se mostró "orgulloso" por el esfuerzo del Sporting en una victoria que calificó como "épica" tras "cincuenta minutos con uno menos". El entrenador habló de la roja a Duba y aplaudió el apoyo de El Molinón como una de las claves de la tercera victoria consecutiva al ser "el jugador que nos faltaba" cuando el equipo se quedó con diez.

Tercera victoria. "Nos deja heridos en cuanto a bajas. No hay problema. Es momento para que los futbolistas tengan su oportunidad. Estos tres primeros partidos el balance es inmejorable. Ganamos al líder, a un candidato al ascenso y nos ha tocado la épica ante el Zaragoza. Resistimos desde el orden. Nos tiene que servir en el futuro. Hemos gestionado mal desde la lesión de Gaspar. Nos servirá de aprendizaje. No podemos pedir más".

Otero y Gaspar. "Hasta que no hagan pruebas… Lo de Otero es algo muscular, y lo de Gaspar también creemos que es algo muscular en el hombro. También perdemos a Corredera la siguiente jornada".

Los cambios. "El primero, Nacho, podía hacer de César y Gelabert, de Gaspar. La expulsión de Duba nos condiciona. No podíamos jugar sin referencia. No me había pasado nunca el perder a todos mis atacantes en una primera parte. Jugar cincuenta minutos con uno menos sí me pasó y el resultado fue el mismo: ganar 1-0. Lo expliqué al descanso y lo hemos vuelto a hacer".

Roja a Dubasin. "No lo he visto. Me han comentado que puede ser involuntario, pero no lo he visto. Ahí se ha descontrolado todo mucho. Lo hablé con el árbitro. Posiblemente nos hemos equivocado muchos: yo el primero, Duba también, el árbitro…"

Empuje moral. "Nos ha dado su fruto. Van saliendo cosas y eso mentalmente refuerza. Nos va a ayudar de cara al futuro. La Copa nos viene en el peor momento por las lesiones".

Amadou. "Decidimos que era él al espacio. Le costó entender dónde posicionarse, no se podía mover mucho hacia los lados. Está en un proceso de aprendizaje. A largo plazo será importante".

Equipo. "Hemos visto un equipo. Muchas veces se nos olvida. Se habla mucho de nombres, pero la sensación es positiva en cuanto equipo. Ahora con uno menos, en Valladolid con los cambios y ante el Racing el saber sufrir. Esto es un deporte grupal y los vamos a necesitar a todos".

El Molinón. "Sin palabras. Parte de mi familia lo ha vivido desde dentro y les ha encantado cómo se ha sentido el campo. Han tenido esa parte emocional importante de apretar al árbitro y a los rivales. Es de esos partidos que sienten que la gente lo ha sufrido y disfrutado. Ha sido partícipe como un jugador más. Han estado a un nivel altísimo".

Tres partidos. "Hubiera pensado que imposible. Si se analiza, no tiene mucho sentido. Hay un trabajo de dar una vuelta a la situación, de confianza y de entender cómo se consiguen las cosas. No vas a estar ganando siempre, hay que valorar el crecimiento del equipo y el jugar cincuenta minutos con uno menos. Me quedo con el compromiso. Ellos (los jugadores) deben de entender lo que les va a hacer ganar".

Ambición. "Veo más allá de los 50 puntos, pero quiero los 50 los primeros. Cuando los tengamos, veremos la siguiente meta. Entiendo que el positivismo se dispare. Estaremos cerca del play-off y la gente se ilusiona. Hay que vivir y disfrutar esa ilusión, pero necesitamos estar al cien por cien y muy concentrados. El techo está en el que los futbolistas se quieran marcar. Tengo gen ganador".

El triunfo. "Estoy orgulloso por el esfuerzo que han hecho. Es muy difícil hacer lo que hemos hecho. Entras a ese vestuario y la sensación es que están expectantes. Por eso es importante corregir lo que hemos hecho mal hoy. Hubo futbolistas que hicieron un esfuerzo por jugar, tras arrastrar una gastroenteritis".

Copa. "Me apasiona, pero vamos a tener bajas seguras. Eso significa que habrá jugadores que jueguen el miércoles y también el domingo. Tendremos menos descanso que Las Palmas. Hay futbolistas que tienen que dar un paso adelante y demostrar que están aquí para aportar mucho. Vamos a premiar a esa gente que nos está dando día a día y no está jugando".